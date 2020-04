Ministerio Publico cu medidanan serio pa esnan cu lanta contra first responder tin consecuencia pa bo carta di buena conducta

Fiscal Yolanda Pronk di Ministerio Publico diasabra anochi den un conferencia di prensa yama pa Gobierno a informa cu diabierna anochi grupo di hobennan den un bario pariba di brug y pabou a lanta cu Polis durante e TDQ. Durante siman alto comisario interino a trece dilanti cu Cuerpo Policial no ta tolera esaki y lo actua man duro cu esaki, Sra Pronk a informa cu pa Ministerio Publico tampoco no ta tolera esaki y lo hiba un maneho di CERO TOLERANCIA pa cu esaki.

Kico lo pasa cu un persona cu lanta cu un Polis

E persona ta wordo deteni y ta keda deteni y no ta bay ta asina cu e persona ta bay den libertad den oranan di mainta manera esnan di TDQ, e persona aki ta keda deteni. Despues e ta haya un fecha pa e presenta na corte. E persona cu lanta cu polis no ta haya un chens pa paga multa, di biaha nan caso ta bay corte y asina un hues dicidi di e caso aki.

Ki consecuencia tin pa un persona lanta cu Polis, Ambulace, Brandweer

E persona cu lanta cu un first responders y keda deteni y si hues haya cu tin suficiente prueba di un hecho castigabel y e persona ta castigabel e persona aki ta wordo sentencia pa hues, kico esaki kiermen cu e sentencia aki ta aparece riba e carchi di castigo di e persona cu a lanta contra sea, Polis, Ambulance, of Brandweer su carchi di castigo no ta bay ta limpi mas y esaki tin consecuencia ora e persona aki kier busca un trabou of tin un trabou y e doño puntra pa e carta di buena conducta, e no lo ricibi esaki for di ministerio publico.

Durante siman Alto Comisario interino di Polis a informa di e situacion aki, y Sra Pronk a menciona cu tur e medidanan cu a wordo stipula specificamente pa e periodo di crisis cu actualmente nos ta aden ta regla den un decreto ministerial, ora un persona no cumpli cu un medida, e.o TDQ unda tur anochi hende ta keda deteni pa no cumpli cu esaki nan ta haya un multa, banda di e decreto ministerial di e leynan cu semper ta existi ta keda na vigor. Ta papia di por ehempel, codigo penal y nos codigo di procidimiento penal. Tira piedra riba un first responder, menasa of ofende tur esakinan ta hecho castigabel cu ta regla den nos codico penal, pa e personanan aki cu ta comete esakinan tin full un otro procedura ta conta pa nan.

