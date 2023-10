Geerman ta wordo sospecha di a estafa Pais Aruba y di corupcion activo di minister di ruimtelijke ontwikkeling, infrastructura y medio ambiente (ROIM) durante e periodo di prome di april 2019 te 30 di maart 2021. Den e investigacion Geerman a wordo identifica como un asina yama spookambtenaar of ambtenaar spirito. Ministerio Publico ta opina cu e investigacion a mustra cu e minister a nombra Geerman como medewerker bedrijfsvoering, pero cu e no tabatin mester a haci ningun trabao en cambio y cu e no a haci ningun trabao tampoco. A cambio pa e sueldo cu el a cobra di Pais Aruba, e tabata si haci propaganda pa e minister na radio.

Ministerio Publico ta di opinion cu dor di esey Geerman a haci su mes culpable na estafa y corupcion. E suma di transaccion ta consisti di pago di un suma di placa di en total Afl. 125.280,13. A yega na e suma aki dor di conta e boet di Afl. 5000,- plus henter e suma cu Geerman a ricibi inhustamente di Pais Aruba, esta, Afl. 120.280,13.

Considerando tur hecho y circumstancia, incluso e hecho cu no tin victimanan of partinan perhudica di kendenan nan interesnan a wordo perhudica di algun forma of otro dor di realiza e transaccion aki, Ministerio Publico ta considera cu e transaccion menciona ta un acuerdo apropia pa Geerman.

Ministerio Publico a tene cuenta cu tramitacionnan den casonan similar. Ministerio Publico ta di opinion cu e suma di e transaccion ta haci husticia na e hechonan y na e rol specifico cu Geerman a hunga den e investigacion penal di Flamingo.

Ministerio Publico ta enfatiza cu e transaccion aki no tin influencia riba e e curso di e proceso penal contra e otro sospechosonan den Flamingo. Si en caso Geerman keda sin cumpli cu e condicionnan palabra, e tambe lo wordo cita pa presenta dilanti Huez.