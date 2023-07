Ministerio Publico y Grenspolitie a cuminza e luna aki cu control di debe di boet na airport. Desde prome di juli 2023 mas cu 60 persona cu a wordo condena pa huez, a paga riba 30.000 florin na debe di boet. Esaki tanto na airport como na Ministerio Publico prome cu e viahe pa exterior. Te na e momento aki ningun hende mester a wordo transporta pa KIA.

No laga yega asina leu cu bo ta wordo para na airport pa Grenspolitie. Bo ta core riesgo di delays of hasta di perde bo vuelo. Paga bo debe di boet. Bo por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di bo parketnummer. Bo por tambe swipe na caha di Ministerio Publico despues di haci un cita na www.omaruba.com.