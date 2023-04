Ministerio Publico a ricibi durante 2022 un melding di Imigracion cu posiblemente tin bvt (bewijzen van terugkeer) falso den circulacion.

Siguientemente Ministerio Publico a duna Landsrecherche ordo pa cuminza un asina yama feitenonderzoek di e hechonan rond di e emision (uitgifte) di bvt.

Den e feitenonderzoek aki Landsrecherche e investiga leynan y reglanan relevante y a scucha varios testigo.

A resulta cu pa loke ta e autorizacionnan relaciona cu e emision di un bvt, cu e minister envolvi ta autoriza pa saca un bvt, y cu normalmente e minister ta encarga DIMAS como departamento ehecutivo, cu esaki. E procedimiento ta cu e peticion pa saca un bvt ta bay via DIMAS.

Den e investigacion aki a haya seis (6) bvt cu no a bay via DIMAS, pero via e bureau di minister y cu a wordo firma tambe pa e minister.

Ultimo aki no kier meen cu por wordo conclui cu ta trata di documentonan falso. E minister ta a fin di cuenta autoriza. Pues no a resulta sospecho di ningun hecho castigable. Por lo tanto e feitenonderzoek a wordo cera y lo no start un investigacion penal.

E minister a wordo poni na haltura di e decision di Ministerio Publico, caminda e procurador-general a mustre tambe enfaticamente riba e riezgonan di desvia di procedimientonan stipula.

Dor di desvia di e procedimientonan aki, ta dificulta e control y e bista riba servicionan cu ta wordo duna pa gobierno.

Maluso, confusion y falta di claridad por ta drumi ta spera riba e caminda ey, loke por tin un efecto negativo riba confianza di e ciudadano den gobierno.