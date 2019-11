Ministerio Publico a caba di saca cantidad grandi di cobranza

Ministerio Publico a saca siman pasa 6.000 carta di transaccion di boet. E cartanan aki lo wordo entrega na cas otro siman of e siman siguiente pa mas tarda. E ultimo dia pa paga e transaccion aki ta 16 di December 2019. Kiermeen cu bo persona tin tempo te cu Dialuna 16 di December venidero pa paga. Despues di e fecha aki, Ministerio Publico lo hiba bo persona dilanti Corte. Paga tino cu e suma di boet cu wordo pidi dilanti Huez, ta regularmente cay mas halto cu e suma proponi awor den e transaccion. Ministerio Publico ta expect cu hopi hende lo bin paga den e simannan venidero y pesey cu a dicidi pa habri caha riba Diabierna na November y December. Te ultimo caha di Ministerio Publico tabata semper cera riba Diabierna. Pagonan por wordo haci na caha di Ministerio Publico na Rumbastraat 29, Camacuri. Den caso cu ta trata di un suma hopi halto y bo persona ta desea pa page na partinan, no persona por pasa pa yega na un areglo. E boetnan por wordo paga online tambe via cuenta bancario 004000905 di Aruba Bank. Si bo persona ta cliente di Aruba Bank, bo persona ta habri e ‘address book’ den e app y ta busca ‘Ministerio Publico’. Bao di ‘invoice references’, ta yena e P-nummer, e letter S como betalingscode y e number di ID di bevolking. Por mira e P-nummer na man robez mas ariba di e carta. Si bo persona tin un otro banco (cu no ta Aruba Bank), bo persona ta yena e P-nummer, e letter S como betalingscode y e number di ID di bevolking bao di ‘description’ den e app. Ministerio Publico ta habri tur dia di Dialuna pa Diabierna di 8’or te 11:30 di mainta y di 1’or te 3:30 di atardi.

Comments

comments