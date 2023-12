Minister di Turismo y Salud Publico sr. Dangui Oduber a atende un reunion unda Setar a duna un “update” ariba e progreso di digitalisacion di e Aruba Health Application. Un reunion importante unda Setar a presenta un “mockup application” pa con e aplicacion por ta mas eficiente, accesibel y simpel pa pashent y alabes manteniendo e privacidad di e aseguradonan.

Den cuadro di mehora calidad y servicio di cuido na Aruba un “partnership” entre Ministerio di Salud Publico, Setar y AZV ta den nocion pa asina digitalisa henter sector di cuido haciendo uzo di tecnologia y innovacion. E aplicacion di “Aruba Health App” lo bira un plataforma pa traha afspraak via e MiDokterDiCas, tambe por ricibi receta prescribi via MiRemedi y alabes haya tur resultado di testnan di dokter di cas via MiLaboratorio. E innovacion di e plataforma aki ta permiti e aseguradonan pa yega na nan informacion medico 24 ora pa dia cu ta hasie e proceso mas rapido, cual antes no tabata posibel.

Tur e partnersnan cu tabata presente den e reunion a haya espacio pa haci pregunta y duna sugerencia pa asina por sigui mehora e servicio y calidad di cuido usando e Aruba Health App como un plataforma central y simple pa e aseguradonan.

Minister Dangui Oduber a pone e vision y conhuntamente cu Setar y AZV a logra introduci un plataforma unda e pashent ta central pero tambe un plataforma cu tin tur funcion cu un pashent mester manera; traha afspraak cu docter of specialista, historia medico, busca receta y cu hopi otro funcion lo bay ta disponibel.

Segun e mandatario esaki ta un “era nobo” pa asina digitalisa henter e sector di cuido medico, cu un resultado pa sigui mehora tur e servicionan y e calidad di cuido pa tur dokter di cas por traha na un manera mas eficiente, transparente y mas rapido y asina tambe e comunidad por ta mas informa y sinti nan mes den control di nan salud y calidad di bida. Minister Dangui Oduber ta gradici Setar y ademas partners pa e update ariba e progreso di e Aruba Health App.