Ministerio di sector primario lo otorga un “permiso temporal” na esnan registra na Santa Rosa

Diasabra, 28 di Maart, 2020. Actualmente nos isla y nos communidad ta pasando door di un situacion sumamente delicado y nobo pa nos tur. Como parti di e strategia pa asegura e buena marcha di nos Sector Primario, Ministerio di Sector Primario conhuntamente cu DLVV Santa Rosa, a activa un maneho di contingensia y den un forma structura y safe, pa asegura cu e sector lo por sigi draai normal bou di cierto reglamentonan stipula door di e Ministerio di Sector Primario. Esaki lo ta pa logra mobiliza Aruba su productornan, pa nan por continua cu nan trabounan diario di producion di cuminda y den un forma sigur, cual ta di importancia pa nos seguridad di cuminda y pa garantiza entrada pa e grupo di productornan aki.

E maneho lo encera cu tur Cunukero, Criador di bestia cual ta cay bou di e grupo di criansa pa consumo, Piscadornan y Apicultornan, lo mester registra na Santa Rosa den e sector cu ta aplicabel pa nan y na su turno, nan lo ricibi un carta oficial for di Santa Rosa, pa nan y nan trahador (nan), cual lo sirbi como un permiso temporario, durante e maneho conoci como “Shelter in Place”. E permiso temporario aki, lo duna tur esnan menciona ariba, e aprobacion pa por ta pafo di nan cas durante e horario di 6 AM pa 6 PM, pa nan por eherce nan responsabilidadnan Dario y especialemente pa e cuido & alimentacion di nan bestianan, cual tambe ta un grupo vulnerable.

E proceso pa bin na remarke pa e permiso temporario ta lo siguiente:

Mester registra na Santa Rosa su oficina na Piedra Plat. Pa por registra, mester trece:

Copia di ID valido di tur Cunukero, Criador, Piscador y Apicultor y alavez di nan trahadornan (Rijbewijs of passport) (Aplicabel pa tur 4 Sector)

Copia di e documento di tereno huurgrond of eigendoms grond ariba nomber di e persona cu ta registra. (Cunukero y Criador)

Copia di Registro di KVK (Si ta un negoshi registra na KVK) (Aplicabel pa tur 4 sector)

Copia di Registro di boto di Directie Scheepvaart y number di boto (No mag di ta mas cu 1 ana caduca). (Piscador)

Copia di Vaarbewijs (Pa esnan cu tin esaki) (Piscador)

Di otro banda, mester tene na cuenta e parti di salubridad na momento di ta den areanan publico of atendiendo cu cliente y e parti di e toke de queda cu si ta aplicabel pa tur persona na Aruba, incluyendo e grupo aki.

Como parti di e maneho pa asegura cu tur Productor, Piscador y Apicultor, ta mantene tambe na e reglanan di salubridad, tur persona mester atene nan mes na e siguiente puntonan aki:

Lo duna permiso na e maximo di 3 persona pa cada Cunucu di Agricultura of Criansa di Bestia.

Lo duna permiso na e maximo di 2 persona pa cada boto di Piscador

Lo duna permiso na e maximo di 2 persona, cual ta e Apicultor y su asistente

Purba mantene traha den un grupo limita, no mas cu 3 persona y corda rotate e trabounan.

Purba bay pisca cu miembro di famia.

Evita aglomeracion di hende, na momento cu boso bay cumpra cuminda di bestia, busca cuminda of jega na pier di regreso.

NO bay Cunucu of bay Pisca si bo ta sinti malo, laga bo assistente tuma over.

No sali ariba caya si bo mester ta den quarantine/isola

Corda mantene distancia di por lo menos 1.5 meter for di e otro persona cu bo ta trahando cu ne.

Corda avisa boso famia, unda boso ta bay y vooral unda boso lo bay pisca, ken bo a bay cu ne y ora di regreso.

Corda cu e permiso temporal aki ta valido solamente entre 6 AM pa 6 PM y pa ehecua e ofishi pa cual bo a ricibi e permiso valido pe. Despues di e horario stipula, lo no por hasi uso di e carta aki mas, si wordo para door di Cuerpo Policial. Esaki ta conta tambe pa e Piscadornan, na momento cu boso wordo para door di Kustwacht ariba lama despues di e hora stipula.

Corda laba boso man constantemente y mantene boso Cunucu y boso articulonan di pesca limpi na tur momento.

Corda sea cauteloso y usa handschoen, na momento di trata cu productonan fresco cu lo wordo bendi cu cliente.

Punto nan importante pa tene cuenta ne, pa locual ta e otorgamento di permiso. Esaki lo inicia Dialuna awor dia 30 di Maart for di 8 AM pa 12 PM y esaki lo ta valido tambe pa Diamars y Diaranson. Tene cuenta cu lo tin reglanan na momento cu ta warda e permiso temporario y si mester registra ainda prome cu ricibi e carta.

Nos ta atende di acuerdo cu e secuencia di e jegada y nos ta pidi tur hende tene pasenshi.

Na momento cu bo jega, puntra e security guard despues di cua cliente ta bo turno pa e registro bay structura.

Trece copia di tur bo documentonan menciona ariba, pa acelera e processo y evita cu mester saca copia.

Ta pidi tur esnan na cabes di e Centronan di Pesca, companianan, dono nan di Cunucu di Agricultura of Criansa y Apicultornan, pa boso colecta entre awe y manan, e documentonan nessecario di cada Piscador trahador y trece copia di esakinan na Santa Rosa. Asina nos ta evita grupo grandi di hende na Santa Rosa.

Tambe ta pidi pa solamente un persona bin Santa Rosa y corda sinta warda den bo auto te ora bo turno jega pa wordo atendi.

Gerencia di Santa Rosa kier pidi compression y pasenshi di tur, ya cu e Departamento tambe ta trahando cu un grupo limita pa por continua cu e servicio di venta di lo prinicipal na e clientenan y alavez atende cu e registro aki.

E lugar di otorgacion di e permiso, lo keda na e entrada banda pazuid di e edificio di Santa Rosa y NO via e lobby principal. Esaki ta pa no interfere cu e servicio di cahero pa e pago di awa y compra di hooi y simiya.

Por manda copia di tur e documentonan nessecario pa registra na Santa Rosa y informacion di e Productor of Piscador, na [email protected] pa nos por traha e permiso di adelanta.

Santa Rosa kier tuma e opportunidad aki tambe, pa gradici tur nos productornan local y Piscador di curason, pa nan interes y determinacion den sigi eherce nan responsabilidadnan diario na bienestar di nos Sector Primario, apesar di e situacion delicado cu nos isla ta surpasando. Boso esfuerso y dedicacion a demostra cu como isla, nos no ta give up facil y lo sigi traha hunto pa asegura cuminda fresco y saludabel pa nos communidad di Aruba.

