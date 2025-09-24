Ministerio di Salubridad, Asuntonan Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion ta anuncia cu diasabra, 27 september 2025, lo tuma lugar di 4 edicion di Expo Promove Salud & Bienestar, organisa pa Directie Volksgezondheid (DVG).

E edicion di aña aki ta dedica na promocion di salud, caminda comunidad por sera conoci cu opcionnan mas saludabel y accesibel. Ademas, lo tin standnan di salud cu ta ofrece informacion y servicio util pa bienestar.

E meta di e evento ta pa inspira pueblo pa tuma pasonan concreto pa preveni malesa cronico y pa fortalece salud y bienestar di nos comunidad.

Fecha: Diasabra, 27 september 2025

Orario: 4:00 – 9:00 PM

Lugar: Caya Ing. Roland Lacle 4, Oranjestad (dilanti edificio di DVG)

Entrada: Gratis

Ministerio ta motiva pueblo di Aruba pa asisti e evento, pa haya inspiracion pa sigui un estilo di bida mas saludabel y sostenibel. Un comunidad saludabel ta un Aruba fuerte.