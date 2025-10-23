Na juni 2024, Tweede Kamer a aproba un mocion di White y Paternotte: Gobierno Hulandes ta traha hunto cu islanan BES y Aruba pa realisa un investigacion profundo riba e statusnan di LGO y UPG. Un team di estudio di University of Curaçao ta analisando e bentaha y desbentahanan cu enfoke huridico, economico y gubernamental pa cada isla y pais riba diferente sector di maneho. Aruba ta representa den e comision di guia pa medio di conseheronan di Ministerio di Relacionnan den Reino. E estudio ta dura te fin di januari 2026. Tin varios rapportnan riba e tema di status UPG y LGO, pero e metodo den e investigacion aki ta mas claro, mas profundo y alabes mas amplio. Hunto nos ta traha pa un futuro mas informa pa e parti Caribeño di Reino Hulandes!