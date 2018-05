Ministerio di Medio Ambiente cu simposio “Marine Protected Areas in Blue Economies’

Ministerio di Medio Ambiente ta organisando proximamente un simposio cu ta carga e titulo: “Marine Protected Areas in Blue Economies, Lessons to be Learned”.

Dia 8 di juni proximo, for di 6 or te cu 7 or y 30, lo tin un simposio pa publico. Orador invita pa e anochi aki ta Sr. Arjen de Groene, cu ta un Dutch Caribbean Expert, Ocean Expert di Wereld Natuurfonds, un organisacion renombra internacionalmente. Sra. Indra Zaandam, di e Ministerio Chief of Staff, di Ministerio di Medio Ambiente ta splica mas di e simposio aki.

Sr. de Groene lo guia e charla cu e titulo “Marine Protected Areas in Blue Economies, Lessons to be Learned”. Primordialmente e ministerio kier logra pa inicia y sigui combersacion cu comunidad y tur partnernan envolvi, pa locual ta ambicion y ambicion di comunidad. E tema di medio ambiente ta un tema sumamente importante. E ta un tema cu ta wordo papia di dje actualmente. E ta un tema hopi importante, ya cu e ta algo unico.

E ta algo cu e Ministerio kier tuma liderazgo den dje, den forma hopi serio pa asina hiba combersacion pa ripara y ricibi tambe informacion di tur persona cu ta wordo afecta di forma positivo, pero tambe negativo pa locual ta medio ambiente, pa start e combersacion. Tin planificacion pa cuminsa y sigui cu e trabao di e proteccion di areanan marino na Aruba. Cu esaki ministerio ta trahando estrechamente cu TNO cu ta asisti Aruba den esaki, mescos cu Directie Wetgeving, pa asina indica e areanan marino protehi. Cu esaki ta bin un responsabilidad grandi si ta haci esaki bon. Esey ta unda netamente di e ministerio ta.

E ta bay pa cual ta e areanan cu kier proteha, y dicon kier proteha cierto areanan? Con a para cu nos rifnan, cu nos beachnan, cu nos mangrovenan. Tin informacion concreto y kico ta bay haci cu esey. Esaki ta tipo di informacionnan cu mester, no solamente pa proteha e area pero tambe maneha e area responsablemente.

Sra. Zaandam a sigui bisa, cu nos leynan ta e instrumento pa zorg pa proteccion di e forma absoluto. Naturalmente, e ta un ganashi pa tur hende, si tin areanan protehi, unda cu por bisa cu cierto actividadnan por of no por. Banda di leynan cu ta existi caba of e manehonan tambe.

E simposio lo tuma luga den e aula di Universidad di Aruba, for di 6 or te cu 7 or y 30. E ta pa tur esunnan cu ta interesa pa haya sa mas y pa ricibi mas informacion di e orador invita, cu ta Sr. Arjen de Groene, di Wereld Natuurfonds.

