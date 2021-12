Diahuebs mainta durante un reunion hopi informativo, caminda varios presentacion a wordo duna door di e diferente instancianan presente, Ministerio di Husticia y Asuntonan Social a haya un splicacion amplio riba e estudio di MBO-SPW3 pa cabesantenan di Kinderopvang. Esaki ta un iniciativa clave pa loke ta trata e centronan di kinderopvang, asina percurando pa mas siguridad y desaroyo di nos muchanan

E estudio aki lo wordo duna door di Fundacion Enseñansa pa Aruba (FEPA y lo conta cu acreditacion di Ministerio di Enseñansa y Inspectie Onderwijs Aruba). Director di FEPA, señor Randolph Vrolijk a duna un presentacion, caminda a delinea tur e informacion cu ta bay wordo comparti cu esnan interesa pa sigui e curso aki. Importante pa nota ta, cu pa bin na remarca pa participa na e curso aki, lo mester ta cabesante di un creche existente cu un trayectoria di operacion existente.

E estudio lo conta cu un duracion di maximo dos aña pa completa y ta un “Beroeps Begeleidende Leerweg traject (BBL)”, cual ta ensera e cabesante ta traha y bai scol y ta hasi su onderzoeknan den practica. E estudio lo carga cune un gasto mensual di AWG 300,- mientras Gobierno di Aruba bou di Ministerio di Husticia y Asuntonan Social lo subsidia un parti di esaki, den forma di AWG125,-. Tambe ta importante pa nota cu si e cabesante por prueba cu cierto competencianan rekeri den e estudio ta acredita caba, e lo por bin na remarca pa un “op maat gemaakt traject” cu ta nifica cu e lo por haya “vrijstelling” di cierto materianan/modulo.

Den cuadro di esaki, a reuni cu 60 cabesante di diferente creche cu lo ta participando den e curso aki pa e estudio di MBO-SPW3, pa asina comparti e siguiente informacion.

E puntonan mas importante cu a wordo presenta ta;

1. Startdatum pa e estudio lo ta diasabra 22 januari 2021.

2. E localidad ta Maria College, banda di SKOA na Playa.

3. E dianan di les ta: diaranson 7.00pm-9.00pm y diasabra 9.00am-1.00pm.

4. Duracion di e estudio ta maximo 2 aña y ta ekivalente na EPI y reconoci na Directie

Onderwijs door di Inspectie di Onderwijs.

5. Lo aplica e mesun dianan di vakantie cu scol (por wak e rooster di scol, exclusief ATV-dagen).

6. E suma di e estudio den su totalidad ta Awg 300,00pa luna, di locual Gobierno di Aruba lo subsidia Awg 125,00.

7. E participante ta paga e diferencia di Awg 175,00 y esaki ta inclui tur material y gasto pa e estudio.

8. FEPA lo percura pa informa tocante con e pago lo sosode mensualmente, ya cu e suma

di Awg.175,- por varia den e periodonan cu tin vakantie.

9. Tin un suma di Awg.50,- cu mester paga dia 22 di januari 2022 di inscripcion y ta 1x so ta

paga esaki.

9. Si no ta logra caba e estudio den e maximo 2 aña stipula, lo mester paga e subsidio ricibi cu a cubri e gastonan parcialmente di e estudio.

10. Por haya ‘vrijstelling’ pero cada caso ta individual y cada persona mes tin cu haci e

peticion aki na FEPA y lo tin un proceso y formulario pa yena.

11. Lo haya e manual di estudio (studiegids), rooster, contract y informacion general di e

modulo,pago etc. riba e prome dia di les, pues 22 di januari 2022.

