Ministerio di Husticia ta apoya Salubridad Publico ariba problemanan di adictonan ambulante

Cu e ordenanza nobo di Instelling Ministers pa locual ta e reparticion di e cartera pa loke ta trata e tematica di adictonan ambulante, esaki ta cay directamente riba Ministerio di Salubridad Publico. Pero e ta considera cu ta bon pa departamento di husticia bin adresa cu preguntanan den e plan y maneho na Ministerio cu awor ta responsabel . Los di esey Ministerio di Husticia ta keda encarga cu ordo publico. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker ta splica.

Tambe si e personanan aki cu problema di adiccion ta bin cu falta di respect na e ley penal, eynan husticia ta keda zorg pa proteha e cuidadanonan pero tambe nos bishitantenan unda a bin cu mas polis riba bais den caya pasobra cu den dianan di fiesta y den pasco y fin de aña. Den temporada di fin di aña a ripara cu hopi kehonan a drenta den facebook y hasta cu potret cu nan ta molestia e hendenan cu ta bin shop den caya y despues di e temporadanan tambe a keda cu maneho stricto pa limita e molester cu esakinan ta causa rond di e centro di ciudad y otro areanan.

Basicamente esaki ta e parti cu ta cay bou Minister di Husticia riba e parti di control y prevencion, caminda cu e personanan aki a wordo diagnostica como un malesa. P’esey mes nan ta cay bou di Ministerio di Salubridad Publico.

Na final husticia tin hopi di haber cu caso di adictonan y mester bin cu plan pa tende cu asunto di adictonan no solamente na Oranjestad sino tur caminda na Aruba, pa cual Minister Bikker a detaya cu e plan social ta adresa parcialmente pa atende cu problemanan social na nivel nacional y ta cera den un dimencion unda cu personanan cu problemanan di droga of alcohol unda e problema ta bira social y door di esey tin biaha nan ta kies pa keda riba caya y tin un bida menos organiza. Den e proceso aki nan lo bay molestia e otro ciudadanonan comun.

Pa ultimo, e minister a relata tocante e aspecto di e tratamento di adictonan sigur tin un plan unda cu Ministerio di Salubridad ta atende cu esey, caminda cu den parti di husticia si e personanan aki kier bin kebranta e ley penal sea horta of haci destruccion nan mester wordo coregi.

