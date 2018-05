Ministerio di Husticia lo activa plannan di siguridad pa miho control di nos costanan

Den fin di siman, Aruba a conoce cierto acontecimentonan, caminda cu tanto Cuerpo Policial como Ministerio Publico tabata tin un fin di siman druk tras di lomba unda cu personana cu menos bon intencion a purba drenta nos isla di manera ilegal. Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a sigura e pueblo, cu autoridadnan tin e situacion bou control, despues di cu den fin di siman, algun persona a purba drenta nos isla di manera ilegal y a haya artefactonan di indole militar den nan poder.

Esun cu mas a resalta, segun mr. Andin Bikker, ta e hecho cu algun persona a purba drenta nos pais di forma ilegal via nos costanan. Den e proceso, despues di par di hora, un di e personanan cu a wordo detene tabata tin artefactonan di indole militar cun’e. Awo cu presupuesto a wordo aproba, ministerio di Husticia tin espacio pa e fondonan pa activa cierto plannan di emergencia y siguridad, cu tabata on hold en espera di e presupuesto wordo aproba pa duna contenido na esakinan.

E.o. lo bay acelera e proceso pa e helicopter, ya cu por a sinti falta di e helicopter ora cu a sinti movimentonan na nos costanan. Los di esey, lo haya disponibilidad di cierto autonan, cu lo wordo entrega specialmente pa Kustsurveillance. Tin un dimension cu hopi hende no ta realisa, peor ora cu tin cierto acontecimentonan grandi, por haci apelacion ariba asistencia di Marina Real. Den caso di e dos muchanan cu a disparce na November, a pidi asistencia di Marina Real, caminda cu a haya asistencia. Pero e dimension aki ta mas amplio cu esey y diferente biaha a pidi esaki pa search cierto luganan unda a bin haya cosnan ilicito. E ta un protocol cu a bin ta formalisando y awo a haci apelacion pa e protocol aki haci e peticion na un manera acelera ya cu e ta un proceso hopi formalista. A yega na un acuerdo via un Ministerraad besluit, conhuntamente cu overleg di gobernador, cu kier haci esaki na un manera acelera. Esaki ta encera cu lo bay haya asistencia di Marina Real pa casonan specifico, segun Sr. mr. Andin Bikker, Minister di Husticia.

Ta haci un apelacion na ciudadanonan di nos pais, pa paga bon tino, ya cu si un persona drenta den nos pais via nos costanan na un manera ilegal, y ta purba sconde, e tin menos bon intencion pa cu nos pais. E no ta bon bini nan nos pais.

Pa loke ta e unidad di Mensenhandel/Mensensmokkel cu a keda institui, unda cu ta detecta personanan cu ta refugiado economico ta drenta via nos airport of wafnan regular, registra. Despues nan ta overstay y no ta bandona nos isla, cual ta wordo atendi cun’e na un manera estricto. Y di otro banda, tin personanan cu tin antecedente penal, cu ta pone cu nan no ta bin na remarca pa drenta como turista, nan ta drenta via nos costanan na manera ilegal. Y awo ta drenta cu artefactonan di indole militar y esey ta un situacion preocupante. Pero minister di Husticia kier pone e pueblo na altura cu nan tin e situacion completamente bou di control, pa garantisa e siguridad di nos isla y nos bishitantenan. Te asina leu, e declaracionnan di Minsiter di Husticia, mr. Andin Bikker.

