Den investigacion reciente realisa pa autoridad di belasting y SBAB a demostra cu un cantidad significativo di empresa di huur auto na Corsou ta ignora e normanan fiscal. E empresanan aki ta paga poco of ningun belasting riba benta y algun hasta ta completamente desconoci p’e autoridadnan di belasting.

Segun autoridad fiscal y SBAB, hopi empresa di huur auto ta participa den un evasion fiscal (ta nenga di paga belasting) na gran escala. E empresanan di huur, specialmente esunnan cu dies of mas vehiculo, a wordo identifica como e principal infractornan.

Hopi di e empresanan aki no ta paga belasting riba e benta mientras cu otro ni sikiera a registra como empresa di huur auto na belasting. Un cantidad sorprendente di empresa a presenta sistematicamente declaracion nulo, afirmando falsamente cu no ta genera volumen di negoshi y, por lo tanto, no debe impuesto riba e volumen di negoshi.

E practicanan no solamente ta den conflicto cu e obligacionnan di belasting sino cu tambe ta considera delito penal segun e Ordenansa General di Belasting nacional. E infractornan ta core e riesgo pa ricibi un pena di prizon te cu seis luna y multa importante. Si a presenta declaracion incorecto deliberadamente, e multanan por subi te cu un shen porciento di e belasting cu debe.



CARTASBAB y e autoridadnan fiscal a dicidi actua conhuntamente contra e forma aki di incumplimento fiscal. Ta manda carta n’e empresanan di huur auto envolvi pa pidi splicacion riba e iregularidadnan haya. Fuera di esey, ta cuminsando investigacion contra e propietarionan sospechoso di no rindi cuenta plenamente di su volumen di negoshi.

Autoridad fiscal ta adverti e empresanan di huur auto cu ta reconoce nan mes den e descripcion aki. Ta anima nan pa presenta declaracion corecto p’e añanan 2019 te actual.

Esaki por evita antecedente penal y multa halto. E empresanan di huur auto cu no tuma e medidanan aki na serio y ta warda pa impone e evaluacion adicional ta enfrenta sancion estricto.