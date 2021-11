Den e plan di gobernacion 2021 – 2025 hopi atencion ta wordo duna na deporte. Un di e plannan cu lo bin cu ne ta un sistema unda lo involucra companianan como e brug pa nos hobennan cu tin e talento den deporte por haya oportunidad pa haya un beca pa bay studia, nos enfoke ta pa Merca, paso Merca su combinacion di programanan di deporte y educacion tin un standard hopi halto.

Edu Search 4 You ta un compania di Curaçao cu tin hopi contacto y a trabes di e compania hopi studiante a drenta Merca y haci un excelente papel. Edu Search 4 You lo ta na Aruba pa brinda hobennan y mayornan informacion y splicacion amplio di e programa di beca y e trayectoria cu mester wordo cana pa ora cu bin ‘scout’ e deportistanan, nos tambe ta bon prepara pa logra esaki. E deportenan cu Edu Search 4 You ta representa ta entre otro: futbol, baseball, landamento, basketball, volleyball, softball y tennis.

Edu Search 4 You lo ta proximo siman na Aruba unda cu Ministerio di Deporte ta organisando dos anochi di informacion completamente gratis pa studiantenan di 15 aña bay ariba y nan mayornan.

E prome anochi di ‘Oportunidad pa un BECA Deportivo’ ta tuma luga riba diahuebs, 11 di november na Centro di Bario Brazil for di 7’or y mei di anochi te cu 9’or y mei di anochi.

Di dos anochi di informacion ta tuma lugar diabierna, 12 di november na EPI College Zaal for di 7’or te cu 9’or di anochi.

Oradornan ta pa e anochinan di informacion ta Minister di Enseñansa y Deporte sr. Endy Croes y funadora di Edu search 4 You sra. Monique Isebia.

Pa por atende ‘Oportunidad pa un BECA Deportivo’ mester registra na IBISA scan e QR code cu ta hiba bo na e documento di regristracion of por e-mail na: [email protected],

Tambe por click e link riba e pagina di Facebook di IBISA of Minister Endy Croes. Pa mas informacion por tuma contacto cu IBISA na 582 4987 of Ministerio di Deporte na 528 4987.

Ministerio di Enseñansa y Deporte kier gradici Edu Search 4 You, IBISA pa nan cooperacion y tur esnan cu ta haci e proyecto aki posibel.

