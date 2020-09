Ministerio di boluntario di Freewinds atrobe ta traha hunto cu e cuerpo di bombero pa ataca e brote di covid 19

Pasobra e casonan di Covid-19 a subi te mas di 1300 accion efectivo mester ta mas fuerte. Ta ora pa bataya duro contra e brote actual di Covid-19. Nos ta perdiendo e bataya cambiando e situacion aki ta henter e comunidad mester participa., e capitan portuario, Ken Weber, a bisa.

E Ministerio di Boluntario di Freewinds y e personal di cuerpo di Bombero ta hibando e bataya pa e lugarnan unda hende ta aglomera y ta desinfectando esakinan rapidamente cu Decon 7, e desinfectante mas efectivo pa mata virus riba mercado na e momentonan aki.

Pa por proteha nos comunidad mas efectivo a cuminsa desinfecta lugarnan clave manera scol y misa. Hunto cu e acción di desinfecta, e videonan di Stay Well a wordo ofrece na e maestronan y e pastornan como un herment pa proteha nan comunidad. E videonan ta cubri topiconan manera “ Precaucion extra na Cas”, Precaución extra na Trabou”, “ Pakiko Prevencion ta necesario” y hopi mas topico clave pa cu e pandemia di Covid-19.

Después di a desinfecta Colegio Reina Beatrix y e cabesante a mira e videonan y ela comenta:” Freewinds, masha danki pa tey , realmente nos ta aprecia e ayudo! E videonan ta hopi educacional.Tur hende mester sa di esakinan.

Un miembro di directiva di Colegio San Nicolas a bisa:” Mi ta kere cu hende mester wak e videonan aki pa nan haya e realidad di loke ta pasando. Nan ta wordo bisa di e virus pero nan mester wak e videonan aki pa nan wak e realidad di e pandemia aki. E videonan ta fácil pa compronde y nan ta un bon fuente di informacion pa nos pueblo.

Tambe a desinfecta diferente misa rapidamente y esnan cu a haya e servicio aki a aprecia esaki como manera pa proteha nan congegacion. E informacion preventivo den e videonan di Stay Well tambe a wordo mustra na e misanan y pastor Greenaway a bisa:”E reunion aki tawata na ora y e informacion riba e videonan no ta keda aki pero lo wordo distribui pa uso di nos hendenan.

Otro miembro di iglesia a remarca ora e tawata wak e videonan di Stay Well y How to Keep Yourself and Others Well a cu e videonan aki ta hopi informativo y nan mester wordo comparti cu tur hende pa asina nan compronde mas di e pandemia.

Nan tin razon. E esfuersonan pa stop e virus di plama mester multiplica. Corona Virus no ta selectivo, tur hende ta core e riesgo di contagia. Y no pasobra un persona no ta sinti nan mes malo kiermen cu e persona no ta carga e virus y ta plam’e pa otro hende.

Tur hende mester sigui e proceduranan pa preveni plama e malesa na cas y na trabou. Maske nos tur ta manteniendo distancia nos tur ta hunto den esaki y nos mester cuida nos mes y esnan rond di nos dor di motiva tur hende pa sigui e protocolnan.

Pa haya sa con pa proteha bo mes y otronan, con pa mantene bo cas y bo lugar di trabou sano bishita e “ How to Stay Well Resource Center online na www.scientology.org/staywell. Aki por mira tur e videonan y pamfletanan di Stay Well. Bo por download copia di esakinan gratuitamente. Tur e material ta obtenibel na spaño, hulandes, ingles y 18 idioma mas.

Pa haya sa mas di Freewinds, waak, Inside Scientology: The Freewinds na Scientology Network. ( www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

Comments

comments