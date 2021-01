Ministerio di boluntario di freewinds a bishita international school of Aruba prome cu nan apertura

Probechando cu International School of Aruba a habri despues di otro scolnan riba nos isla e Ministerio di Boluntario di Freewinds no solamente a desinfecta henter e scol pero tambe a duna e management staff información esencial riba prevención y con pa keda liber di Covid.

E Ministerio di Boluntario di Freewinds ta riba un crusada pa hasi Aruba e isla mas sigur na mundo. E meta t apa hasi di Aruba un lugar cu hendeno ta basila pa bin bishita. Desinfeccion ta un medida hopi importante ora ta trata di realisa e meta aki. Maske e ta un un solo componente di un actividad dual caminda prevención ta e otro componente y esey ta encera manteniendo tur e protocolnan.

Prevencion ta e mihor arma tur hende por usa den e lucha contra Covid-19.

Esaki ta e razón pakiko e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta provee material educativo, banda di e desinfección, pa mustra con ta e mihor manera pa logra prevención pa tur hende. E material educativo cu e Ministerio di Boluntario di Freewinds ta presenta na e scolnan ta den forma d videonan di prevención “ Stay Well” E videonan aki ta duna información esencial con pa proteha bo mes y otronan contra malesa , con pa usa bo tapa cara ,con pa laba bo man,con pa desinfecta lugarnan hopi mishi cu Hydrogen Peroxide of alcohol y hopi mas. Maestronan ta haya e material aki hopi valioso no solamente pa e alumnonan pero tambe pa e maestronan mes y e mayornan. E información aki tambe por wordo aplica na cas.

Otro herment cu tin pa tur hende keda liber di malesa ta un “ Cleaning and Sanitizing Checklist” E pasonan riba e lista di chequeo aki ta hopi simpel pa sigi y detaya pa sigura cu niun paso den limpiesa y desinfección ta wordo salta, asina e areanan ta keda sigur después di e desinfección. Esnan cu a tuma parti den e presentación aki tawata e cabesante di scol, e business manager y e persona encarga cu mantención y limpiesa di e scol.

Nan tawata hopi contento cu e Ministerio di Boluntario a scohe nan scol p ayuda nan mantene e facilidad sigur.Nan a pidi pa e scol haya tur e videonan di Stay Well pa por comparti nan cu alumnonan y e staf di e scol, pasobra nan kier mantene nan scol sigur.

E business manager di e scol, Sra. Vanessa van der Veldt, a bisa:” Nos ta hopi contento pa loke e Ministerio di Boluntario a hasi. Nos a hasi tur lo posibel na scol pa nos mantene nos alumnonan y nos staff sigur y e desinfección aki t ayuda nos cu e protocolnan estricto cu nos tin. Nos tawata hopi hasi mas desinfección. Tambe nan lo duna un seminario riba limpieza y desinfección. Nos ta hopi contento cu e materialnan.”

Pa haya sa con pa preveni maleza dor di usa tecnicanan adecua di limpieza y desinfección na cas of na bo lugar di trabou bishita How to Stay Well Prevention and Resource Center online na www.scientology.org/staywell na unda por mira tur e videonan y pamfletanan y por download copia di esakinan gratuitamente. Tur e materialnan aki ta obtenibel na spaño,hulandes, ingles y 18 idioma mas.

