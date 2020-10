Ministerio di Boluntario di Freeweinds ta duna asistencia na esnan cu ta duna asistencia riba ‘ Frontline ‘

E personal di Servicio Medico y di Servicio di Ambulans constantemente ta brindando servicio na esnan afecta. Nan ta sirbiendo nos comunidad diariamente y poniendo nan bida na peliger tur día pa percura pa nos comunidad tin e cuido necesario y ta keda liber di COVID-19.

Tur hende ta spera cu nan no mester bishita un Centro Medico of un hospital pa un emergencia y specialmente si esaki mester sosode den un ambulans. Pero ora un emergencia sosode bo mester ta agradecido cu e Servicio di Ambulans t’ey pa hiba bo na e Centro di Emergencia sea den dia of anochi

Pero ken ta cuida e personal di emergencia? E ministerio di Boluntario di Freewinds ta trahando pa percura cu e personal di Servicio di Emergencia keda liber COVID-19 y cla pa sirbi nos isla. E boluntarionan ta desinfectando e facilidadnan cu D7, e producto di desinfecta mas efectivo obtenibel actualmente. Adicionalmente ta mustra e personal di Maneho e videonan riba e protocolnan di prevención y Maneho ta usando e información aki pa sigura cu e facilidadnan y e ambulansnan ta keda liber di bacteria.

Después di a desinfecta e clinica di MedCare na Palm Beach dr. Duindam a bisa:” Hopi danki pa bini y pa bo ayudo! E [prome biaha mi a tende di boso ta ora boso a desinfecta aeropuerto.

Pa loke ta trata e videonan di prevencion ela comenta:”Esaki ta un iniciativa fantastico! Tur hende mester sa y comprende pa asina nan sa kiko pa hasi pa keda liber di COVID-19.

Tur dos estacionamento di ambulans IMSAM a wordo bishita pa e Ministerio di Boluntario di Freewinds caminda nan a desinfecta e edificionan pero tambe tur e ambulansnan y e equipo di ambulans tambe.

Sr. Liberato Hoek, e persona encarga cu e ambulansnan y emergencia a bisa loke a bira e comentario rutinariona p acu e trabou di e Ministerio di Boluntario: Hopi danki pa bini y pa boso ayudo!” Pa loke ta trata e videonan di prevencion su comentario tawata similar tambe:” E videonan aki ta hopi bon! Y nan ta facil pa comprende.” Di inmediato nan a pidi pa e videonan na hulandes pa mustra e staf di IMSAM, asina percurando pa nan tin e información pa mantenen nan mes y nan área di trabou desinfecta.

Ministerio di Boluntario fumigando y desinfectando tur ambulans y e equipo di ambulans.

Pa haya sa con pa proteha bo mes y otronan , con pa mantene bo famia y bo lugar di trabou sigur, bishita e How to Stay Well Resource Center riba internet na www.scientology.org/staywell, aki por mira tur e pamfletanan y videonan di Stay Well y bo por download un copia gratuitamente. Tur e material aki ta obtenibel na spaño, hulandes y ingles y na 18 idioma mas.

Pa haya sa mas di Freewinds wak Inside Scientology: The Freewinds na The Scientology Network.(www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds.html)

Comments

comments