Gobierno di Aruba a ricibi notificacion for di Ministerio di Asunto Exterior di Reino Hulandes cu e conseho di biahe pa Venezuela lo cambia di codigo oraño pa codigo cora entrante 18 di juli 2025. E cambio aki ta aplica pa tur persona cu tin paspoort Hulandes.

Codigo cora ta nifica cu Ministerio di Asunto Exterior di Reino Hulandes ta conseha firmemente pa no biaha pa Venezuela bao ningun circunstancia, sin excepcion. Ministerio di Asunto exterior na Hulanda ta indica cu e situacion den e pais ta instabil y por presenta un riesgo serio pa tur bishitante stranhero, incluyendo persona cu nacionalidad Hulandes.

Ministerio di Asunto exterior ta informa cu durante e ultimo tempo, diferente incidente a tuma luga na Venezuela, incluyendo detencion sin motibo cla, di ciudadano stranhero. Siguridad ta limita y no por garantisa asistencia consular den caso di incidente of emergencia. Tambe ta asina cu mayoria compania di seguro no ta cubri pa accidente of incidente den caso di un conseho di biaha cora, cual ta forma un riesgo adicional.

Pa personanan cu a pesar di e conseho negativo dicidi toch bay Venezuela, ta recomendabel pa registra nan mes via e servicio consular di Reino Hulandes via e siguiente link:

https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/.

Pa sigui e desaroyonan y informacion mas actual tocante e conseho di biahe por acudi na e website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/venezuela