Ministerio Boluntario di Freewinds ta traha hunto cu Voices of Aruba pa preveni cu Covid-19 ta plama

Den e era audio -visual e manera mas efectivo pa desimina e informacion con pa mantene bo salud y evita plama malesa ta pa medio di medionan social.

Den e lunanan cu a pasa tawata tin un sinfin di informacion con pa keda proteha di Covid-19 y con pa evita di plama e virus pa otronan.

Sea cu e informacion yega pa medio di televishon, radio of medionan social, debi na e cantidadgrandi e información ta confuso y no mucha cla y tin biaha simplemente eroneo.

A sali na cla cu e manera mas efectivo pa comunica e informacion corecto, con pa proteha bo mes di Corona Virus, ta pa mantene e informacion simpel,haciendo uso di hopi ilustracion y ofrece e informacion na diferente idioma. Tambe percura cu tur hende por compronde e informacion, di mucha te adulto.

Pa e motibo aki e anuncionan di servicio publico cu e Stay Well Resource Center di e Misa di Sciensiologia a pone disponibel ta birando asina popular. Por mira nan na television, riba pagina di Facebook, radio y nan ta wordo sigui pa tur esnan cu a yuda desimina e informacion.

E influencia di esaki ta notabel den e numbernan di casonan activa cu a baha drásticamente y e numbernan grandi di esnan cu a recupera despues di a gana e bataya contra Covid-19.

Sr. Norben Giel, di Mas Noticia,a bisa lo siguiente di e anuncionan di servicio publico:” Ora mi a wak e videonan nan a mustra perfecto, bon información den cada video.” Inmediatamente ela post e prome video y a bisa:”Lo mi pone otro video riba nos pagina di facebook mayan mainta.”

No solamente medionan di noticia ta desimina e mensahe di “Stay Well”. E Ministerio di Boluntario di Freewinds ta percura pa e lugarnan na unda hopi hende ta acudi aki na Aruba tambe ta haya e videonan di Stay Well, entre otro scolnan, cu ta usando nan den nan klas y tambe ta post nan riba e facebook page di nan scol.

Sra. Ustelle Cornet di Commandeur Pieter Boer scol a bisa un di e boluntario di Freewinds:” E videonan aki ta hopi facil pa compronde y nan ta hopi al caso, no manera otro videonan cu ta largo y hopi complica.”

E cabesante di Tarcicius Kleuter school,Sra.Angela Romero, ora e tawata wak e videonan di Stay Well a bisa inmediatamente:”Mi ta gusta nan, nan ta enfatisa e puntonan di protocol cu mi ta enfatisa na scol. Y ora e mayornan wak esakinan nan lo comprende mas di e protocolnan. E ta perfecto cu nan ta na spaño pues no ta bai tin ningún problema.”

Sra. Dyan Croes-Caster, cabesante na Colegio San Hose, a mustra su aprecio na e Ministerio di Boluntario di Freewinds. Ora nan a caba di desinfecta e scol y nan a dun’e e videonan di Stay Well ela bisa:” Na nomber di Colegio San Hose nos ta tuma e oportunidad aki pa expresa nos gratitud na e personal di Freewinds cu a desinfecta nos scol den e periodo difícil aki riba nos isla y pa yuda den e bataya contra e pandémico di Covid-19. Realmente nos ta inspira dor di boso compromiso personal pa hasi un diferencia den e temporada desafiante y sin precedencia.

Nos ta hopi agradecido na e personal di Freewinds Cruise Line durante e temporada difícil aki y nos kier extende un danki hopi grandi, riba tur nivel, pa e trabou cu boso ta eherciendo riba nos isla na tur e scolnan.”

“ Nos kier pa boso sa cu boso trabou ta hasi un diferencia”

Den e clinicanan local y den e centronan di Salud nan ta tumando un pasa mas grandi dor di usa e videonan di Stay Well pa duna seminario pa training di nan personal.

E supervisora di Laboratorio Familiar, Sra, Vivian Lozano, a bisa:”Hopi bon. Esakinan ta cosnan hopi importante pa sa y pa comparti! Mi ta duna un training diasabra awor na nos clínica y lo mi hasi uso di e videonan aki. Hopi dankio cu boso a bin.”

Tin 20 video di Stay Wel, obtenibel den 21 idioma, riba con pa keda saludabel,con pa mehora ora bo ta malo y con pa desinfecta corectamente pa mantene bo mes proteha.

Tur esakinan ta obtenibel online na e How To Stay Well Prevention Resource Center na www.scientology.org/staywell. Aki tur hende por haya informacion corecto.

“Un ons di prevención ta bal un ton di cura”semper mester keda den nos mente.

Pa haya sa mas di Freewinds,wak Inside Scientology: The Freewinds na The Scientology Network,(www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewinds,html).

