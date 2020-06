Ministerio Boluntario di Freewinds hunto cu bomberonan a bay misa

Awor cu no tin restriccion riba e cantidad di persona cu por ta hunto , misanan a cuminsa habri pa sirbishi. E Ministerio di boluntario di Freewinds, hunto cu e e cuerpo di bombero un biaha mas a wordo yama pa duna asistencia pa desinfecta.

Ta imposibel cuantifica e dano y sufrimento na humanidad cu COVID-19 a ocasiona.

Awor, tal vez, mas cu nunca hende lo busca nan misa como un lugar pa busca sosten y inspiracion.

Un di e lugarnan asina ta Immaculata Concepcion na Sta Cruz, caminda bomberonan y e ministerio di boluntario di Freewinds a wordo pidi pa desinfecta e misa en preparacion pa nan prome santo sacrificio di misa despues cu e “shelter in place” a wordo elimina. E misa a tuma lugar diadomingo 24 di Mei.

Durante e accion di desinfecta e misa siman pasa, pastor Jairo Maduro a wordo introduci na e buk i”How to keep yourself and others well” Despues di a revisa e buki pastor Jairo Maduro a realisa cu e buki aki mester ta den man di esnan cu ta bishita e misa y el a pidi 1000 copia di e buki. Ela aprecia e gesto enormemente y a bisa; ” Hopi Danki. Nos ta content di tin personanan manera boso trahando pa haci nos misa limpi. Un biaha mas , danki pa e material importante aki. Asina nos hendenan por sa con pa biba na un manera sano tur dia. Hopi hopi danki.”

Durante e misa e bukinan a wordo introduci pa Pastor Jairo y despues di misa nan a wordo reparti na e bishitantenan di misa.

E bukinan “How to keep yourself and others well”, hunto cu informacion adicional con pa mantene bo mes sano ta obtenibel online na https://www. Scientology.org/staywell

