Ministerio Boluntario di Freewinds a yuda santa trece un pasco inolvidabel pa e muchanan

E Ministerio di Boluntario di Freewinds a yuda Santa comparti espirito di Pasco na YMCA y na Imelda Hof. Nan a yega cu regalo y hopi entusiasmo pa anima e muchanan y nan mayor haciendo e Pasco aki uno special cu nan lo corda pa hopi aña.

Durante e ultimo dianan e boluntarionan a bishita e YMCA’s na San Nicolas y Dakota y tambe Imelda Hof cu saconan di regalo cu Santa a duna cada mucha y e boluntarionan actuando como e ayudantenan di Santa.

E muchanan cu a atende nan celebracion di Pasco na YMCA no a spera e bishita di Santa Claus. Ora un di Santa su ayudante a anuncia cu Santa ta yega un djis e muchanan a grita di entusiasmo. Santa a drenta y a puntra si nan tur a comporta nan mes bon. Ora nan tur a grita cu “SI” Santa y su elfos a cuminsa reparti e saconan di regalo na e muchanan hopi anima.

E manager di operations di YMCA. Sr.Chris Figaroa a bisa:” Primeramente lo mi kier a gradici Freewinds y su tripulacion pa tur e trabou duru c unan ta haciendo desinfectando y limpiando scol,organisacionan, edificionan di gobierno y lugarnan publico pa e comunidad di Aruba. Mi ta kere cu e muchanan tawata hopi sorprendi , excita y contento. Tawata un place waak e sonrisa riba nan cara, specialmente después di tur loke nos a pasa aden cu e Pnademia di Covid-19.”

“nos ta masha agradecido y eternamente agradecido na Freewinds y e Ministerio di Boluntario pa a hasi esaki un Cena di Pasco special pa e muchanan.”

E staf na Centro Imelda Hof tambe tawata hopi agradecido na e Ministerio di Boluntario cu a tuma nan tempo pa desinfecta nan lugar haciendo di esaki un lugar sigur pa e muchanan durante e dianan di fiesta pero tambe pa hasi algo special pa nan y dunando nan un sorpresa c unan no a spera.

Sr. Ken Weber, Capitan Portuario di Freewinds a bisa:” Tawata nos placer p ayuda den e lucha contra Covid-19 na Aruba. Ta nos intención pa sigi cu nos trabounan di prevencion y desinfección pa hasi Aruba e lugar mas sigur na mundo. Pero durante e dianan di fiesta nos a agrega un poco animo na nos crusada pa mantene e comunidad liber di Covid manteniendo tur e protocolnan. Nos ta treciendo felicidad pa e muchanan pasobra maske nos ta manetene distancia social nos ta den esaki hunto. Nos tawata hopi contento pa wak e caranan felis di e muchanan ora nan a ricibi nan regalo di Pasco.”

E programa di e Ministerio di Boluntario di e Iglesia di Sciensologia ta un servicio social religioso crea na mitar di decada 70 pa e Fundador di Sciensolohgia L.Ron Hubbard. E ta un di e forsanan di ayudo independiente mas grandi na mundo. E mandato di un Ministerio di Boluntario ta “ un persona c uta yuda su prohimoriba base voluntario dor di restaura propósito,verdad y balornan spiritual den vida di otronan.” Pa haya sa mas di e Ministerio di Boluntario bishita www.volunteerministers.org.

Pa haya sa di Freewinds, wak Inside SCientologfy: The Freewinds na Scientology Network.( www.scientology.tv/series/insode-scientology/freewinds.html)

Comments

comments