Minister Xiomara Ruiz- Maduro lo reuni cu panaderonan ariba e prijs di pan

Siman a habri cu informacion den medionan di comunicacion di cu prijs di pan lo subi, pa cual redaccion di Masnoticia.com a tuma contacto cu minister di Finanza, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro ariba e aspecto aki.

E mandatario a splica cu aña pasa el a sinta na mesa cu e dos panaderonan grandi cu a bin cu e peticion pa haya pone ban blanco y ban bruin, pa regula esaki. E pan blanco cu ta wordo produci actualmente ta pan plus, mirando cu na 2011, e tempo ey gobierno kier a regula prijs di pan, e panaderonan a dicidi cu nan no ta di acuerdo cu e prijs, a dicidi di haci’e pan plus, e ora nan no a cay den e parti di regulacion.

Awo cu tempo a pasa y un di e cosnan cu e panaderonan a haya fastioso ta e parti unda cu p.e. nan ta traha nan pan, pero ora cu e wordo distribui pa e supermarketnan, nan ta pone un margen hopi halto ariba dje. Esaki ta pone cu nan ta gana mas cu esunnan cu ta produci e pan. P’esey nan tambe kier busca e parti unda cu pan ta regula. Aña pasa ora cu nan a bin cu nan peticion, gobierno a traha diligentemente ariba dje, a pidi e cifranan, pa gobierno por mira a base di gastonan cu e panaderia ta haci, pa asina por stipula un prijs maximo. Un prijs maximo cu ta cubri e gastonan di locual ta wordo haci, cu e ta un parti real y di otro banda, sirbi como prijs maximo, evitando e parti cu tur hende ta pone un margen halto ariba dje.

Den e proceso akinan, ta un panaderia so a brinda su informacion, y a base di un cifra ta dificil pa gobierno haay stipula un prijs maximo. Eynan ta e parti unda cu a bin tardansa, ta wak cu e.o. tempo no ta keda warda y un aña a pasa. Si e mandatario a sigura cu e otro panaderonan cu no a scoge pa traha pan plus, dus cu ta traha pan blanco, esaki ta regula.

Aña pasa, na juli ora cu e introduci e crisisheffing, a haci cambio den prijs di pan. Na e momento ey caba e panaderonan tabata bende e pan na un prijs hopi mas halto cu locual ta e prijs maximo di 3.45 pa locual ta kipashi/ban blanco. E mandatario a compronde cu hasta tin panaderia ta bendiendo e ainda na prijs bieu di 3,28

E mandatario lo sinta cu e panaderonan, pero ta importante pa bin un claridad ariba esaki, pasobra cu niun hende ta spera cu tin atrobe subida den esaki y atrobe, e informacion gobierno mester por dispone ariba e cifranan di e costo real, pa asina por bin cu’n prijs y regula, manera nan deseo tabata ta tambe, pa no solamente pan blanco, pero tambe pan bruin.

E parti di control di esaki ta hopi importante ta e cambio di e ley, e ‘Warenwet’. Esaki ta un ley cu mester por conoce un cambio pa asina gobierno di su banda tambe por tin hiba un miho control, ariba locual ta bira productonan cu ta wordo poni na benta aki na Aruba.

Manera ya e mandatario a bisa, tin hopi reto y ta purba di atende cu e prioridad necesario y brinda informacion caminda cu tin mester y mas cu claro keda den dialogo.

