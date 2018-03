Minister Xiomara Ruiz-Maduro cu reconocimento pa Paul Connor

Den fin di siman, durante celebracion di Aruba Dag, Minister Xiomara Ruiz-Maduro tabata tin e honor di duna un reconocemento na Señor Paul Connor miho conoci como e “Showman of the Seventies”. Señor Connor tabata e prome Calypso King di Aruba. Despues di a compone e cantica “Juliana” dedica na Reina Juliana, Su Mahestad e tempo ey a keda masha fascina y a invita Paul y su show pa Hulanda. For di eynan Paul Connor a habri hala bay Portugal y Africa y a graba cu seyo disquero renombra na Gran Britania. Señor Paul Connor ta un artista Arubano cu a representa nos isla Aruba riba e tarima internacional positivamente. Durante e celebracion ayera na Broodfabriek na Rijswijk Hulanda como muestra di aprecio Minister Ruiz-Maduro a duna Señor Paul Connor un reconocimento pa su esfuerso y trayectoria inpresionante. Debi na salud señor Paul Connor mes no por tabata presente pero su yiunan a ricibi e reconocimento, pero si señor Connor a manda mensahe cu e ta masha emociona y agradecido cu su reconocemento.

Comments

comments