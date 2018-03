Minister Xiomara Ruiz-Maduro a sacudi Hulanda cu su carisma y profesionalismo

Porfin Aruba lo gosa atrobe di respet den Reino. No manera e 8 aña cu a pasa na unda cu Eman y su bende a bergonsa Aruba su cara cu mal maneho financiero y un welga di hamber ridiculo. Minister Ruiz-Maduro a wordo bon ricibi na Hulanda na unda e mandatario na un manera profesional a hiba reunionnan alcaso y den ambiente hopi positivo.

No manera e ministernan di finansas di Gabinete Eman cu no tabata sa unda nan cara ta para riba e tereno di finansas publico y a hiba Aruba den un debe enorme. Y no manera Juan David alias ‘geen bezwaar’ cu nan a laga sinta riba gang sin atende cun’e.

Awe Aruba por ta orguyoso atrobe di por conta cu gobernantenan serio y profesional. Minister Xiomara Ruiz-Maduro a sacudi Hulanda cu su carisma y profesionalidad.

Comments

comments