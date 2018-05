Minister Xiomara Ruiz-Maduro a ricibi facilitador internacional dr. Colm Reilly

Awe, diamars 29 di mei lo tuma luga e evento “Your Ideas for the Promising Sectors to Develop Aruba’s Economy” organisa pa Departamento di Asuntonan Economico. E meta di e evento aki ta pa identifica 3 pa 5 sectornan cu lo por contribui na e desaroyo sostenibel di nos economia. E evento aki lo conta cu un facilitador internacional Dr. Colm Reilly un experto professional riba desaroyo economico cu a conduci un cantidad di tayernan similar na diferente parti di mundo.

Ayera mainta Minister di Finanzas, Asunto Economico y Cultura sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro a ricibi Dr. Colm Reilly hunto cu director di Departamento di Asuntonan Economico Comercio y Industria Sra. Maria Pita-Dijkhoff y Sra. Zulema Dabian-Erasmus, Hefe di Seccion Relacionnan Economico di Exterior y Desaroyo Comercial. Durante e reunion cu e mandatario Dr. Reilly a splica su trayecto y kico participantenan na e evento di mañan lo por spera. Manera ya menciona e tayer ta pa identifica y acorda conhuntamente 3 pa 5 sector ademas di e sector di Turismo cu tin mayor potencial pa diversifica y desaroya economicamente na Aruba y atrae inversionistanan cu lo por apoya y sostene e diversificacionnan aki y desaroyo.

Dr. Reilly a a inicia su carrera den industria laborando pa Fujistu, Electrolux y Novartis. Ela bira consultant den desaroyo economico na 2002 y desde e tempo ey e ta director general di e organisacion di comercio y inversion na Gran Britania pa 6 aña, realizando ehercicionan di perspectiva y sector enfocando riba Suecia, Irlanda, Gran Britania, Alemania, Canada y Estados Unidos. Recientemente ela wordo involucra den un variedad di economianan den desaroyo cu ta busca pa diversificacion incluyendo Libanon, Saudi Arabia y Kuwait. Minister Ruiz-Maduro ta desea Dr. Reilly, tur stakeholdernan y organisado hopi exito y cu hunto fiha pasonan importante pa diversifica y desaroya nos economia.

