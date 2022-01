Minister Maduro ta brinda informacion riba e necesidad financiero den Presupuesto 2022 pa Pais Aruba. E aña aki tin un necesidad financiero total di 1651 miyon florin di cual 1360 miyon ta bay na servicio di debe, 110 miyon ta bay debe local y 291 miyon florin ta di e deficit presupuestario. Den e 1360 miyon florin tin e suma di 904 miyon florin cu ta consisti di e fiansanan ‘bulletlening’ cu Aruba a haci cu Hulanda pa asina por a ehecuta y cubri gastonan di gobernacion di Presupuestonan di aña 2020 y 2021 y tambe pa por a brinda Subsidio di Salario den aña 2020 y 2021. Na april 2022, e ‘bulletleningen’ aki ta madura. Minister Maduro ta spera di por logra refinancia e debe aki di 904 miyon florin cu Hulanda. Si logra, e ora lo mester cubri solamente e debe local y e deficit pa por ehecuta Presupuesto pa aña 2022.

A cuminsa negosha cu Hulanda pa refinancia

Ya for di aña pasa a cuminsa negosha cu Hulanda pa asina por haya refinancia e debe aki haci pa Aruba por surpasa e efecto financiero y economico cu COVID19 a trece cune pa nos Pais. E negociacion mester a ser para, mirando cu mester a warda pa e Gobierno nobo di Hulanda forma. Awor cu e formacion ta tras di lomba, ta spera cu pronto lo por tin un decision pa por refinancia e debe aki di 904 miyon florin cu Hulanda.

Lo mester busca fondo pa financia e debe local y e deficit

Manera treci dilanti, e necesidad financiero pa 2022 ta consisti di debe internacional, debe cu Hulanda, debe local y e deficit presupuestario. Si logra yega na un acuerdo cu Hulanda pa refinancia e debe di 904 miyon florin, e ora lo mester busca fondo solamente pa e debe local y e deficit, ya cu e debe internacional ta cubri caba. Pa e ultimo aki Aruba a haya fondo for di Hulanda na september 2021. Pa financia e debe local lo acudi na e mercado di capital local manera a acorda cu Hulanda. E deficit lo mester wordo financia sea via sosten di likidez di Hulanda of busca riba e mercado di capital local. Ta trata di un suma total di 401 miyon florin cu lo mester busca pa por haya ehecuta Presupuesto 2022.

