Minister Xiomara Maduro ta presenta: Alivio Fiscal 2 cu incentivanan fiscal pa activa nos economia

Durante un conferencia di prensa di Gobierno, Minister Maduro a presenta e Pakete di Alivio Fiscal 2 cu incentivanan fiscal pa activa nos economia cu lo drenta na vigor entrante 1 di november 2020. Na momento cu e crisis di pandemia Covid-19 a presenta na luna di maart ultimo, Gobierno di Aruba a brinda un Alivio Fiscal cu tabata vigente pa lunanan di april, mei y juni 2020. Alabes Gobierno di Aruba a brinda ayudo financiero na e sector di comercio den forma di Subsidio di Salario y tambe e sosten financiero di 4.000 florin pa kwartaal na negoshinan chikito y mediano pa asina yuda e sector di comercio pa nos economia por a sigui lora. Awor ta sigui cu Alivio Fiscal 2 pa por activa economia di Pais Aruba.

Pakete di Alivio Fiscal 2

E pakete di Alivio Fiscal 2 ta consisti di 11 punto pa e sector di comercio y e particulier y ta contene algun incentiva cu ta conta pa maximalmente tres aña. E incentivanan tin nan reglanan cu ta riba www.impuesto.aw

Comerciante chikito cu un benta te cu 84 mil florin pa aña lo ta liber di e impuestonan di BBO, BAZV y BAVP desde aña 2021

Na aña 2018 Gobierno di Aruba a introduci e ‘Kleine Ondernemings Regeling’ (KOR) cu tabata encera cu bentanan te un maximo di 12.000 florin pa aña ta keda exonera di BBO, BAZV y BAVP y montante a keda hisa awor pa un montante di maximal 84.000 florin pa aña. E incentiva aki ta conta pa companianan chikito manera snacktruck, taxi, bus, artesano, musico, pelukeria etc. y tambe e companianan chikito cu ta start awor.

Companianan den e Sector Prometedor di Turismo, Economia di Conocemento, Logistica, Agricultura, Economia Circular y Industria Creativo por deduci 50% di nan prestamo te un maximal di 30.000 florin for di nan inkomsten y winstbelasting pa aña 2020, 2021 y 2022.

Esaki ta nifica si un compania den e sector prometedor haci un prestamo di 50.000 florin, e compania por deduci 25.000 florin. Pa un prestamo di 100.000 florin, e compania por deduci un maximo di 30.000 florin for di su

Inkomsten- y winstbelasting.

Deduccion di 300% di gasto di formacion profesional pa aña 2020, 2021 y 2022.

Actualmente ya caba por deduci gastonan di formacion profesional, pero awor por bay deduci 3x e montante di e gasto di e curso. Esaki ta un iniciativa importante paso den e normal nobo hopi cos lo bay cambia y esaki lo exihi entre otro cu lo mester di otro abilidadnan. Esaki ta conta tambe pa un persona cu a perde trabou y den e trabou nobo mester di un formacion profesional pa haya e conocemento necesario.

Deduccion di 200% di gasto di promocion y mercadeo te cu un maximo di 30.000 florin pa aña 2020, 2021 y 2022

Door di e pandemia COVID-19 companianan a haya nan ta haci gasto extra di promocion y mercadeo, manera gasto di traha un website, gasto di traha diseño di propaganda y gasto di presencia riba medianan social. Tur e gastonan aki e compania chikito awor tin oportunidad di kita for di nan inkomstenbelasting como gasto di negoshi.

Compensacion di perdida fiscal di aña 2020, 2021 y 2022 te cu 7 aña.

Actualmente e companianan tin un periodo te cu 5 aña pa por compensa nan perdida. E crisis di pandemia ta trece cune cu companianan lo sufri perdida fiscal posiblemente pa añanan 2020, 2021 y 2022. Actualmente e companianan aki tin un periodo di maximal di 7 aña pa por compensa nan perdida.

Maneho suavisa di tarifa di 10% di dividendo pa accionista biba na Aruba.

Aña pasa Gobierno di Aruba a baha e tarifa di dividendo di 25% pa 10% y awor ta suavisa esaki atrobe.

E tarifa di 10% ta bay conta tambe pa e compania estableci den exterior na momento cu e paga dividendo na un accionista biba na Pais Aruba. Antes e tarifa di 10% tabata aplicabel solamente pa companianan estableci localmente cu ta paga dividendo na accionistanan local.

Maneho mas amplio di e regulacion di fondo di ‘spaar-en voorzieningfonds’ pa aña 2020 y 2021.

Hopi compania tin un fondo di spaar pa su trahadonan y esakinan tin cu warda 4 aña pa por haya e placa di spaar. Cu e maneho nobo aki por lanta e placa sin paga impuesto. Esaki ta conta pa situacionan manera entre otro entiero, compra di cas, estudio di yiu y otro casonan di emergencia.

‘Investeringsaftrek’ ta wordo subi pa 10% y ta conta tambe pa producto di inversion cumpra den exterior.

Cu e incentiva aki companianan cu cumpra ‘bedrijfsmiddellen’ cu ta destina pa inversion, cumpra local of den exterior por wordo deduci cu e tarifa di 10%.

Anulacion di impuesto di auto y motorcycle di huur entrante e di cuater kwartaal di aña 2020.

Actualmente e companianan di huur auto y motorcycle tin cu paga un ‘environmental tax’ (Bijzonder belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen – BBVAM) di 96 florin riba cada auto y motorcycle sea cu e wordo gehuur of no. Cu e incentiva aki ta anula e ‘environmental tax’ y lo incorpora esaki den e vergunning. Pero ta necesario si pa e companianan di huur auto y motorcycle yena nan aangifte nihil (zero) pa e periodo di october te cu december 2020.

Areglo di pago flexibel pa empresa, particulier y pensionado 60+.

Pa haci e debe pagabel teniendo na cuenta e situacion cu nos Pais ta aden, Gobierno di Aruba a bin cu e siguiente areglo di pago:

*pa empresanan: un areglo di pago di 3, 6 y 12 luna cu un minimo di 500 florin

* pa particulier: un areglo di pago di 6, 12 y 18 luna cu un minimo di 100 florin

* pa pensionado un areglo di pago di 12, 18 y 24 luna cu un minimo di pago di 75 florin pa luna.

11. Por sanea debe di impuesto den un solo pago cu un descuento di 30% te cu dia 30 di juni 2021.

Tur persona cu tin debe bieu di impuesto tin oportunidad di paga esaki den un solo biaha y lo ricibi un descuento di 30% te cu dia 30 di juni 2021.

Incentivanan pendiente

E mandatario a sigui informa cu Gobierno di Aruba ta trahando tambe riba reduccion di inkomensten y loonbelasting. Na comienso di aña pasa ya caba den Reforma Fiscal a baha e impuestonan aki y actualmente expertonan di impuesto ta haciendo e calculacionan necesario pa conseha Gobierno di Aruba cuanto mas e impuestonan aki lo por baha. Tambe ta pendiente reduccion di tarifa di ‘invoerrechten’ di material di contruccion, ya cu internacionalmente ta papia cu e prijs di e materialnan lo bay subi. Pa e motibo aki Gobierno di Aruba ta contempla pa wak con por reduci e impuesto riba e materialnan aki.

Empuhe na nos economia

Minister Xiomara Maduro ta enfatisa cu Gobierno di Aruba a bin cu e incentivanan fiscal aki pa asina por duna un empuhe na nos economia. Gobierno di Aruba a inclui mas tanto posibel e peticionnan di e gremio comercial pa nos economia por keda draai. Minister Maduro ta gradici tur e expertonan cu a traha riba e Pakete di Alivio Fiscal y ta spera cu comercio lo sa di haci bon uso di e alivio brinda.

FIN

20201026-01

Comments

comments