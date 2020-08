Minister Xiomara Maduro ta invita Pueblo pa coopera cu Censo 2020

Censo ta tuma luga cada 10 aña, cual ta un conteo general di poblacion y vivienda, caminda ta conta tur persona cu ta biba na Aruba na un momento specifico. Esaki ta sosode segun principionan y recomendacion di Nacion Uni y aunque nos ta pasando den un periodo difícil pa motibo di e pandemia, virus di corona, e censo ta importante pa asina por colecta e datonan di e situacion cu nos pais ta pasando aden. Teniendo cuenta cu e situacion actual, Censo 2020 lo tuma luga na un forma diferente cu ta custumber di Censonan den pasado.

Pa e Censo 2020 esaki lo ta den 2 parti:

Conteo Online:

Esaki lo tuma luga riba fechanan 1 pa 10 di oktober 2020, caminda e pueblo di Aruba ta haya e oportunidad pa yena e cuestionario di Censo online. Esaki ta nifica cu cada adres aki na Aruba lo por yena nan cuestionario di Censo online riba nan mes. Haciendo uso di nan number di parcela di WEB NV. tur hogar por haya acceso na e cuestionario di Censo door di bishita e website di Censo 2020. Dado caso cu tin hogarnan cu no tin un number di parcela di WEB, nan por yama Oficina di Estadistica di Aruba (CBS) pa asina haya un codigo individual. Esnan cu mester di ayudo pa yena e cuestionario online por tuma contacto cu e personal di CBS, kendenan lo ta disponibel via chat of via telefoon pa brinda asistencia. Proximamente tambe lo tin “Census Help Desk” cu lo duna informacion, sostene y guia e communidad di Aruba pa asina por yena e cuestionario online.

Pa e pueblo por ta bon informa, CBS ya a inicia ta presentando riba medianan social diferente videonan informativo riba Censo2020, caminda ta splica y amplia riba e diferente temanan cu ta wordo trata durante e cuestionario y e preguntanan cu lo wordo haci. Ademas tin un checklist pa hogarnan den cual ta mustra e informacionnan cu e hogarnan mester tin cla pa ora di yena e cuestionario y asina e proceso aki por bay mas facil y rapido.

Conteo di cas pa cas:

Esaki lo tuma luga dianan 1 pa 26 november 2020. E hogarnan cu no haci uso di e oportunidad pa yena nan cuestionario di Censo 2020 online lo ricibi un bishita di un di tellernan di Censo 2020 na nan cas, caminda lo entrevista e personanan na nan hogar. Pa cumpli cu e reglanan stipula pa Departamento di Salud Publico (DVG) pa cu e situacion actual, e tellernan lo mantene nan mes na reglanan di higiena, usando tapa boca, hand sanitizers y mantene distancia físico na momento di bishita e hogarnan.

Oficina di Estadistica di Aruba (CBS) cu sosten di compania Setar lo brinda tur teller tablets pa haci e conteo di cas pa cas. Minister Xiomara Maduro ta invita y encurasha e pueblo pa yena e cuestionario di Censo2020 online y esnan cu no tin acceso digital pa coopera cu Censo 2020 na momento cu nan ricibi e bishita di e tellernan. Desde awo caba e mandatario ta desea personal di CBS, e team di Censo 2020, tur teller y comunidad general exito cu Censo 2020 y danki pa acepta e reto di haci un encuesta meymey di un pandemia.

Door di contribui na Censo 2020 tur esnan bibado na Aruba ta haya e oportunidad pa contribui na nan mesun bienestar di nan famia y tambe na e bienestar di henter nos comunidad. Contribui cu Censo 2020, pasobra Aruba ta conta riba Bo!

Comments

comments