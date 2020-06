Minister Xiomara Maduro ta invita: Empresarionan pa inscribi na Webinar di concientisacion di uso di articulonan di plastic di un solo uso y economia circular

Aña pasa Pais Aruba a conoce e Ley di prohibicion di articulonan di plastic di un solo uzo y tambe Styrofoam y Oxybenzone. E ley aki lo ser efectua entrante prome di juli 2020. Minister Xiomara Maduro ta enfatisa cu e ley aki ta beneficia nos medio ambiente y salud di e ser humano y ta cuadra cu e vision di Gabinete Wever-Croes pa adheri na e Metanan Sostenibel (SDG’s) di Nacionnan Uni.

Pa ta bon informa tocante di e Ley di prohibicion di plastic di un solo uzo y con Aruba por yega na un Economia Circular, IDEA- un unidad di Departamento di Asuntonan Economico- conhuntamente cu Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente ta organisa pa comerciantenan un Webinar cu e topiconan ‘Awareness on the Single-Use Plastic Ban for Entrepeneurs’ y ‘How we can adapt to a Circular Economy’. E facilitadornan ta Sra. Vivianne Gomez cu ta Consehero di Maneho na Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente y Sr. Kareesha Mohamed cu tin un Bachelor Degree den Commerciёle Economie y un Minor den Circular Economy & Business Innovation.

E webinar lo tuma luga diahuebs dia 11 di juni di 10’or pa 11.15 di mainta. E webinar ta gratis y lo wordo duna na Papiamento. Por inscribi via e pagina di facebook di Idea-Aruba.

E mandatario ta extende un invitacion na empresarionan pa inscribi pa asina ta bon informa tocante di e Ley di prohibicion di plastic y con pa aporta na Economia Circular di Aruba, cu ta un di e seis sectornan prometedor di nos economia. Hunto nos por sigura un medio ambiente mas salud y contribui na un Economia Circular pa Aruba.

