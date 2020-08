Minister Xiomara Maduro ta informa: T- bills ta parti di e mix pa cubri e necesidad financiero di Pais Aruba conforme Presupuesto 2020

Siman pasa Gobierno a emiti ‘Treasury Bills’ (T-bills of schatkistpromessen) pa e suma di 80 miyon pa cual Gobierno ta paga 0,75% na gasto di interes. Esaki ta un di e facilidadnan financiero cu Gobierno ta haci uso di dje aña aden y aña afor pa asina por cubri e necesidad financiero di nos Pais den cuadro y di acuerdo cu e apoderacion cu Gobierno ta haya fo’i Parlamento di Aruba den Presupuesto di Pais Aruba. E uso di T-bills cada 3 luna no ta nada nobo y sigur no tin nada di haber cu cumpramento di tempo den e negosacion cu Hulanda manera algun hende kier sugeri.

T -bills cu ta ‘rollover’ ta parti di e mix pa cubri e necesidad financiero di Pais Aruba

Cu of sin COVID, cu of sin yudansa financiero di Hulanda, Gobierno di Aruba semper a haci uso di T-bills of schatkistpromessen den e mix pa cubri e necesidad financiero di Pais Aruba manera acorda den presupuesto. No ta un fianza nobo sino uno cu ta ‘roll-over.’ Mescos cu comercio tin un ‘credit line’ of un ‘overdraft facility,’ Gobierno ta haci uso di emision di T-bills pa asina por cubri su necesidad financiero cada bes pa un periodo di 3 luna, ya cu Gobierno contrario na comercio, no por permiti su mes pa bay den ‘rood’ innecesariamente. Na momento cu e fecha di madurez yega hopi biaha e facilidad aki ta wordo alarga y di e manera aki ta ‘rollover’ e suma pa e proximo 3 luna.

Rollover di T-bills no ta ningun triki pa gana tempo cu Hulanda

Algun medio di comunicacion lamentablemente a interpreta e notificacion di Banco Central pa e emision di e T-bills como un triki di Gobierno pa asina yega na likidez pa gana tempo den e discusion cu Hulanda. Algun a hasta sugeri cu Gobierno ta prefera di bay presta placa na 6% di interes en bes di bay de acuerdo cu Hulanda y haci tur prestamo na 0%. Tur dos ponencia ta robes. Gobierno no ta recuri na triki pa gana tempo den dialogo y tampoco ta recuri na bay presta placa mas caro otro caminda sin cu tin mester, tur dos ponencia no ta cuadra cu realidad. Emicion di T-bills no tin nada di haber cu triki, ni prestamo nobo.

Un ekipo serio ta atende cu finansa publico

Lamentablemente e tipo di noticianan aki ta crea un duda innecesario y ta causa daño na Pais Aruba innecesariamente. Tur hende por tin nan opinion, ma un cos ta sigur, nos no ta haci wega cu e responsabilidad di ta Minister di Finansa di e Pais aki. Ta un ekipo di hende serio tin ta maneha e finansa publico di Aruba. Nos a demostra seriedad y nos a logra stapnan grandi den bon direccion y esey por wordo verifica den tur rapport di evaluacion di Aruba pa instancianan internacional. Ma manera conoci, COVID lamentablemente a cambia e scenario financiero di un dia pa otro. No obstante e ‘setback’ aki, nos ta keda traha pa saca Aruba dilanti cu e pasenshi y sabiduria cu Dios ta brinda nos.

