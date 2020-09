Minister Xiomara Maduro ta informa: Na cualkier momento un Minister por wordo gescreen

Den e dianan aki a crea e impresion cu tur politico of Ministernan di Gabinete Wever-Croes ta corupto. Esaki ta eroneo y ta atacha e integridad di Gobierno y Pais Aruba sin tin mester, creando desconfiansa no solamente local pero tambe internacional. Como mandatario encarga cu finansa, Minister Maduro ta di opinion cu tipo di expresionnan asina ta atacha e credibilidad financiero di nos Pais sin tin mester y pesey e mandatario a opta pa duna un reaccion riba e sugerencia eroneo aki treci dilanti den e debate publico den e ultimo dianan na Aruba.

Si tin motibo ya caba ta screen un Minister mas biaha

A wordo sugeri pa no solamente haci screening promer cu bira Minister, sino tambe tur aña. E ultimo aki, na opinion di Minister Maduro, no mester ta un problema. Si ta pa e mandatario, lo por screen tur luna mes sin problema. Ademas si tin motibo pa esaki, Minister President por laga screen un Minister anytime cu e ta haya cu esaki mester pasa. Pues ya caba ta screen un Minister mas biaha si tin motibo pa esaki.

Tur Minister ta pasa e mesun screening

Pa locual ta e screening cu a tuma lugar di tur Minister cu ta forma parti di Gabinete Wever-Croes, ta bon pa splica cu TUR Minister a pasa den e MESUN screening. Pues no tabata tin un Minister cu a pasa un screening mas rigoroso cu otro. Claro e ta depende na e actividadnan di cada Minister, con profundo e screening ta bay. Si bo no tin mucho cos riba bo ‘kerfstok,’ e screening no tin motibo pa ta mas rigoroso cu di otro.

Den crisis mas cu nunca mester asumi responsabilidad

Minister Xiomara Maduro ta lamenta cu ta crea e impresion den debate publico cu tur politico ta corupto, pasobra esaki no ta berdad. Tin politico cu ta asumi nan responsabilidad pa haci nan trabou na serio y no ta perde tempo ta haci wega, sigur no memey di un pandemia cu ta trece cune un crisis di salubridad y di likidez. E mandatario ta haya hopi lamentabel cu ta desvia atencion di full un Pueblo riba spirito cu no ta existi, siendo cu tin issues grandi cu si ta touch tur hende bibo riba e Pais aki. Den e crisis aki mas cu nunca, nos tur tin cu asumi nos responsabilidad y no sinta perde tempo valioso na weganan politico cu no ta yuda nos Pais progresa. Aruba tin retonan mas grandi pa atende cune y hacimento di wega politico ta crea desconfiansa y ta afecta Aruba su credibilidad financiero sin cu tin mester.

Comments

comments