Minister Xiomara Maduro ta informa: Gobierno ta presta placa cerca inversionista institucional di renombre y na condicion rasonabel

For di momento cu Minister President a anuncia den su discurso nacional cu Aruba ta logra yega na fondonan pa por cumpli cu parti di e necesidad financiero pa aña 2020, a bin un ola di pregunta ta di ken y bou ki condicion Gobierno di Aruba ta haci prestamo. Contesta riba e preguntanan aki por wordo haya den presupuesto di Pais Aruba den cual tin tur informacion di prestamo haci.

Lista di prestamo ta publico

Den presupuesto di Pais Aruba, cu ta un documento publico, tin un lista den cual ta figura tur debe cu Pais Aruba tin riba mercado local y tambe riba mercado internacional. Den dje por lesa ki tempo a haci e prestamo, cerca ken a haci e prestamo, si e ta local of internacional, ki interes mester paga y un estado di cuenta di e debe cu informacion riba suma y pago den e aña coriente. Pues e informacion di prestamo no ta algo cu Gobierno ta tene secreto ya cu den tur transparencia e informacion ta inclui den presupuesto di Pais Aruba.

Prestamo via instituto renombra y na condicion rasonabel

Como cu Minister President den su discurso no a duna detayes di e prestamo, a surgi speculacion riba ken lo a fia Gobierno placa y na ki interes esaki lo ta. Ta bon pa sa cu Gobierno di Aruba ta haci prestamo cerca inversionista institucional di renombre y na condicionnan rasonabel. No ta pasobra ta crisis, ta desvia di e liña di trabou aki. Ademas Pueblo por tin e trankilidad di sa cu Gobierno di Aruba ta conta cu un team di hende profesional y serio cu ta atende cu e trabou di busca e fondonan necesario pa cubri e nececidad financiero di Pais Aruba.

