Minister Xiomara Maduro ta informa: Exprodesk cu varios proyecto pa stimula economia den sector creativo

Exprodesk ta e unidad di Departamento Economico cu ta asisti y guia companianan local pa exporta nan producto y servicio. Manera ta stipula den e maneho economico ‘Un economia fuerte y resiliente’ 2019-2022, Exprodesk ta concentra e aña aki pa sigui desaroya un di e seis Sectornan Prometedor cu ta Industria Creativo. Exprodesk por medio di tayer, training, mastermind meetings y one-to-one coaching, ta prepara y guia participante pa ta traha nan ‘Export Action Plan’ pa nan por cuminsa exporta nan producto of servicio. Na e momentonan aki tin tres proyecto tumando lugar pa stimula economia den sector creativo.

Music Market Ready 2020

E proyecto aki ta specialmente pa musiconan y tin un duracion di dos pa cuater luna. E ta inicia cu un webinar General: ‘The beat must go on’ cu ta duna informacion general tocante oportunidadnan pa e musiconan por genera ingreso den mercado internacional, informacion importante na momento cu e participante mester exporta musica y informacion tocante e ultimo tendencia den e situacion di COVID19. E di dos parti di e proyecto cu ta dura dos luna y ta habri pa un seleccion di participante. Esaki ta consisti di siete webinar cu topiconan y tipnan interesante cu e musico mester tene cuenta cune na momento di exporta su musica. E webinarnan ta wordo duna door di expertonan local. E tercer parti di e proyecto ta un ‘one-to-one’ coaching di sr. Carlos Delgado Imbert cu hunto cu e participantenan lo traha un Export Action Plan pa cada un di nan. Ademas na final sr. Delgado lo traha un rapport ‘Aruba Music Industry’ cu recomendacionan pa e industria musical di Aruba basa riba su experiencia di e sesionnan di ‘one-to-one coaching’ di e participantenan.

Tech & Services without borders 2020

E proyecto aki ta pa e profesionalnan den Technologia y Servicionan Profesional den e sector di Industria Creativo y lo dura 4 luna. E training aki lo wordo duna pa expertonan local y internacional. E meta di e proyecto aki ta pa promove e posibilidadnan pa exporta pafo di Reino, stimula e companianan pa considera promove nan servicio pafo di Reino y asisti y guia nan den esaki. Durante e workshopnan aki lo duna training di exportacion, mercadeo di producto of servicio y con pa prepara nan producto of servicio pa exportacion. E training via medio virtual ta wordo duna door di expertonan local y oradornan internacional. Na final cada participante lo ricibi un ‘one-to-one’ coaching pa traha un ‘Export Action Plan’ di cada participante. Den e ultimo parti di e proyecto aki cada participante bou guia di Exprodesk y hunto cu nan ‘export coach’ lo implementa nan ‘Export ActionPlan’.

Arts without borders 2020

E proyecto aki tin mesun plataforma di Tech & Services without borders 2020, pero ta dirigi riba e grupo di arte y artesania. Durante 4 luna e grupo di artesano lo ricibi informacion importante manera documentacion y normanan internacional cu mester cumpli cu nan, guia y tipnan practico pa exportacion di nan producto y/of servicio. E facilitadornan lo ta profesionalnan local y oradornan internacional cu lo trata e ultimo tecnicanan y tendencianan nobo den e mundo di arte y artesania pa yuda nos artesanonan competi internacionalmente, aunke si nan lo no por produci na gran escala. Na final cada participante lo ricibi un ‘one-to-one’ coaching pa traha un ‘Export ActionPlan’ y lo ricibi guia pa implementa esaki door di Exprodesk y nan ‘exportcoaches’.

Exprodesk ta yuda empodera nos artistanan

Cu e cursonan aki Exprodesk kier yuda empodera nos artistanan pa asina cuminsa duna forma na e industria creativo cu ta un di e seis Sectornan Prometedor pa diversifica Aruba su economia. Pa mas informacion por bishita www.deaci.aw.

Comments

comments