Minister Xiomara Maduro ta informa: Empresanan chikito y mediano ta bin na remarca pa Sosten Financiero di 4000 florin pa kwartaal

Pa surpasa e crisis di COVID19, Gobierno di Aruba ta ofrece yudansa financiero den forma di Sosten Financiero di 4000 florin pa kwartaal na empresanan chikito y mediano cu tin 1 te cu 50 trahador. E meta di e Sosten Financiero ta pa yuda e empresanan cu ta mas afecta pa e crisis di COVID19 cu un fondo cu cual nan por cubri gastonan di operacion di e negoshi.

A reserva 40 miyon florin pa Sosten Financiero

Pa brinda Sosten Financiero na Empresa Chikito y Mediano, Gobierno a reserva 40 miyon florin den Presupuesto di Pais Aruba. Na luna di mei a brinda yudansa financiero na 2515 empresa pa un total di 10 miyon florin. E yudansa financiero aki por wordo duna danki na tur e gastonan cu a logra baha den Presupuesto 2020, specialmente cu e aporte di e empleado publico.

Notificacion di SVB y aplicacion via MiSVB

Tur empresa cu ta bin na remarca pa e yudansa aki, ta haya un email di notificacion di SVB cu ta contene e condicionnan y un link pa por aplica pa e yudansa financiero aki. Desde 23 di juli te cu 26 juli por aplica pa e Sosten Financiero via e portal di MiSVB. Entrante dia 30 di juli e pago lo wordo haci via SVB. Pa pregunta riba Sosten Financiero por contact helpdeskmkb@svbaruba.org of subi www.svbaruba.org.

