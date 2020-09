Minister Xiomara Maduro ta informa: E siman aki Gobierno pa di 172 biaha ta emiti bono (staatsobligaties)

Un di e maneranan cu aña aden y aña afor Gobierno di Aruba ta cubri su necesidad financiero, ta por medio di emision di bono (staatsobligaties). E aña aki tambe teniendo na cuenta e crisis di likidez cu COVID19 ta trece cune y mirando e hecho cu Hulanda a cambia e condicionnan y cu e fondonan cu Hulanda kier pone disponibel no ta suficiente, Gobierno a recuri na emision di bono pa asina por cubri e necesidad financiero pa e proximo lunanan.

E di 172 biaha cu ta emiti bono

Emision di bono no ta algo nobo. Gobierno a bin ta haci uso di e facilidad financiero aki pa hopi aña caba y e siman aki pa e di 172 biaha lo bay emiti bono. Ultimo biaha cu a emiti bono tabata aña pasa. Un lista di tur bono emiti pa Gobierno desde aña 2009 ta inclui den Presupuesto di Pais Aruba y di e manera ey ta informacion publico.

Tur interesado por cumpra segun instruccion di Banco Central

E siman aki Banco Central a publica e instruccion pa asina tur cu ta interesa pa cumpra bono di Gobierno por medio di e subasta publico por haci esaki. Esnan cu normalmente ta cumpra bono di Gobierno ta inversionistanan institucional cu ta rende nan fondonan di pensioen of di spaar por medio di e interes cu nan ta gana di e manera aki, ma tur persona of empresa cu kier haci un inversion stabil ta liber pa cumpra bono di Gobierno.

Cumpra bono ta un inversion y no ta afecta operacion di negoshi of instituto financiero

Teniendo na cuenta e preocupacion cu ta reina den e dianan y pa caba cu e speculacion innecesario, ta bon pa remarca cu compra di bono ta un inversion cu hopi fondo di pensioen y di spaar ta haci uso di dje pa por rende nan fondonan y asina sigura cu e cobertura di pensioen of fondo di spaar ta keda optimal. Ta placa cu e institutonan aki ta reserva pa haci inversion. No ta placa cu ta afecta nan operacion y tampoco ta saca placa fo’i fondonan di pensioen of spaar perhudicando e participantenan na e fondonan ey. Por ultimo ta bon pa informa cu tur hende y instituto ta liber pa cumpra bono, pues Gobierno di Aruba no por obliga ningun hende of instituto pa cumpra bono y di mes manera niun instituto of persona tin cu pidi permiso di nan participantenan pa cumpra bono pa rende e fondonan pa nan propio stabilidad y bienestar.

