Recientemente un delegacion di Cuerpo di Aduana a participa na e di 104 edicion di e caminata 4-daagse na Nijmegen. Minist er Xiomara Maduro ta felicita y gradici e miembronan di Cuerpo di Aduana pa nan participacion y representacion di nos Pais Aruba. Un danki na Marlon Ruiz, Giovanni Davelaar, Peter Oliver Wever y Jerrold Tromp cu nan participacion den e caminata aki. Manera ta conoci pa hopi aña caba miembronan di Cuerpo di Aduana a bin ta participando den e caminata 4-daagse Nijmegen, cual ta conoci como “The Walk of the World” cu tin un participacion di mas di 45 mil persona di mas di 70 diferente nacionalidad. Via Cuerpo di Aduana Aruba ta haya un bunita propaganda den e caminata aki y Minister Maduro ta gradici e delegacion pa e representacion digno aki di nos Pais.