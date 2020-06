Minister Xiomara Maduro ta felicita Sharina Gumbs cu a gana e premio Cultural ‘ Gouden C 2019 ‘

Minister Maduro a ricibi e bunita noticia cu e artista Arubiana, Sharina Gumbs a gana e premio cultural ‘Gouden C 2019’ di ‘Fonds voor Cultuur Participatie’ di Hulanda. E premio a ser anuncia siman pasa pa e Minister Hulandes di Educacion, Cultura y Ciencia, sra. Ingrid van Engelshoven durante e online programa ‘Cultuur voor iedereen’.

Tur aña ‘Fonds voor Cultuur Participatie’ ta otorga un premio na un artista cu a experimenta cu un proyecto special. E aña aki ta di nuebe aña cu e premio ta wordo otorga na un proyecto cu e artista a experimenta y tabatin como tema ‘inclusion’. Un total di 350 artista a participa di cual a scohe 5 nominado. E nominadonan a resulta COHOST di Cornerstone, Van der Hoeven Kliniek & Stut Theater, De Niemanders di Wout Kemkens y Rocco Ostermann, Titanic di Jongerentheater KRANG, Aap Noot Scratch di Stichting Touwmuseum de Baanschuur y Re-fill your cup with authenticity di Sharina Gumbs. E ganado ta wordo determina pa un combinacion di votacion di e publico y e huradonan. E artista di Aruba a presenta un proyecto di arte cu ta siña e trahadonan social, maestro(a)nan y trahadonan den salubridad mental con pa haci uzo di arte abstracto pa stimula creatividad y reduci stress. Minister Hulandes di Educacion, Cultura y Ciencia, sra. Ingrid van Engelshoven a remarca cu ‘De winnaar is een kleinschalig project maar met een grote impact met de mogellijkheid als een olievlek te verspreiden’. Tambe e mandatario a expresa pa realisa e proyecto Ganado ‘Re-fill your cup with authenticity’ na Hulanda.

Minister di Cultura ta sumamente orguyoso cu un yiu di tera, Sharina Gumbs a resulta e di nuebe ganador di e premio ‘Gouden C 2019’ y ta felicita Sra. Gumbs cu e bunita premio cultural.

Sra. Sharina Gumbs ta forma parti tambe di e grupo di hende muhe profesional di e proyecto ‘From Zero to Hero – Mastermind: Empowered Women Exporters’ di Departamento di Asuntonan Economico.

