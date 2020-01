Minister Xiomara Maduro ta felicita ganadornan di festival di Tumberito 2020

Siman pasa a tuma luga e Festival di Tumberito 2020. Un bunita Festival caminda nos muchanan a presenta nan Tumba pa Carnaval 2020. Por a tuma nota di un bunita interpretacion di tumbanan. E ganadornan maximo pa categorianan ta lo siguiente di Tumberito Pre Infantil 2020 a resulta Jordan Koolman, Reina di Tumberito Infantil a bay pa Javinah Besselink y Reina di Tumberito Hubenil a Sali Jorienne Angela. Siguientemente e resultado di tur e premionan pa categoria:

CATEGORIA PRE-INFANTIL:

Mas Popular : Akyrah Margarita

Mas Disciplina : Akyrah Margarita

Premio Ambiente : Jordan Koolman

Best Costume : Akyrah Margarita

Rookie of the Year : Akyrah Margarita

5 Lugar : Jurian Lanoy – Bataso

4 Lugar : Rahaylee Kock – Fantasia di Unicornio

3 Lugar : Akyrah Margarita – Bel a Bati

2 Lugar : Carl-Anthony Petrocchi – Dilanti nos ta bay

REY DI TUMBERITO PRE-INFANTIL 2020 :

Jordan Koolman – Taa Taa

CATEGORIA INFANTIL

Mas Popular : Asia Libiee

Mas Disciplina : Javinah Besselink

Premio Ambiente : Javinah Besselink

Best Costume : Javinah Besselink

Rookie of the Year : Javinah Besselink

5 Lugar : Georvin Angela – Ban live cu ne

4 Lugar : Caylee – Cosecha di Alegria

3 Lugar : Shaylee Croes – Brasabo bay

2 Lugar : Asia Libiee – Ban carge hibe te aya

REINA DI TUMBERITO INFANTIL 2020 :

Javinah Besselink – Reina di Ambiente

CATEGORIA HUBENIL

Mas Popular : Jorienne Angela

Mas Disciplina : Sergio Luis Garcia

Premio Ambiente : Jorienne Angela

Best Costume : Alysee Bernabela

Rookie of the Year : Sergio Luis Garcia

3 lugar : Sergio Luis Garcia – Esaki ta mi reto

2 Lugar : Alysee Bernabela – P’e amor pa Tumba

REINA DI TUMBERITO HUBENIL 2020 :

Jorienne Angela – Esey ta e cara di Carnaval

Minister di Cultura Sra. Xiomara Maduro ta exprea palabrabab di pabien y hopi exito na tur participante y e ganadornan. Como tambe ta gradici SMAC, organisadornan y tur musico cu a coopera pa haci e festival di Tumberito 2020 un exito. Un biaha mas pabien na nos gandornan di Festival Tumberito pa Carnaval 66.

