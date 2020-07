Minister Xiomara Maduro riba dollarisacion: No tin indicacion cu ta hustifica cambio di florin pa dollar na Aruba

Un di e condicionnan cu ta figura den e pakete di Pais cu Reino Hulandes kier pa Aruba cumpli cune pa por keda haya yudansa financiero, ta un estudio pa Aruba bay over na dollarisa nos economia. Cu otro palabra, lo kier mira si ta mas mihor pa Aruba reemplaza nos florin pa asina usa e dollar Americano so como nos moneda oficial. Bay over na dollar no necesariamente lo yuda Aruba, ya cu nos propio moneda banda di ta un herment economico, e ta un simbolo di nos identidad tambe. Reino Hulandes no a duna un motibo balido pakico un eventual dollarisacion ta necesario pa Aruba. Te cu awor no tin ningun indicacion financiero of economico cu ta hustifica un cambio di nos florin pa introduci dollar na Aruba.

Dollarisacion no ta haci magia

Hopi biaha paisnan cu economia chikito y cu tin lasonan fuerte cu Merca of cu a yega di pasa den problema economico grandi, ta recuri na dollarisacion. Aruba berdad ta cumpli cu rekisitonan pa dollarisa, ma e exito di dollarisacion ta sinta den un maneho economico y fiscal stabil. Djies bay over na uso exclusivo di dollar no ta bay haci magia pa ningun Pais. E magia ta sinta, entre otro, den nos boluntad como Gobierno y Pais pa hiba un maneho financiero y economico sano.

Dollarisacion na Aruba tin su implicacion

Na nivel macro economico por bisa cu di un banda dollarisacion lo por baha gasto di transaccionnan internacional, lo por haci prestamo di placa mas barata na interes mas reduci y por beneficia negoshi y inversion internacional. Di otro banda, dollarisacion ta pone cu Aruba mester importa e maneho monetario di Merca y ta bay depende di decision di nan Federal Reserve y ta haci nos mas vulnerabel na shocknan externo cu por tin consecuencia inflatorio pa nos economia cu perdida di poder di compra pa e consumidor como consecuencia. Cu perdida di e maneho monetario, Aruba ta keda solamente cu e maneho presupuestario como un herment pa influencia nos economia cual ta implica cu nos no por bay core cu deficit y mester percura pa presupuestonan di Pais Aruba conta cu surplusnan pa asina por tin un espacio pa hiba acabo un maneho economico propio. Dollarisacion ta costa Aruba placa tambe. Banco Central mester cumpra tur florin den circulacion y lo mester usa su reservanan pa paga pa esaki, bahando nos reserva di divisas. Dollarisacion ta elimina tambe e entrada cu Gobierno ta ricibi di provision di divisas y di e margen riba cambio di valuta y seigniorage door cu e ganashi di Banco Central ta baha. Dollarisacion ta implica cu Banco Central ta perde su rol como instancia cu por crea placa y ta perde tambe nan funcion como ‘lender of last resort’ di e banconan local na momento di un stress financiero. Dollarisacion ta pone cu Banco Central su rol ta wordo limita of ta bira hasta obsoleto, cual ta implica cu Gobierno di Aruba su rol pa maneho di economia ta bay bira mas grandi.

No tin motibo balido pa dollarisa

Dollarisacion tin basta implicacion pa Aruba y nos mester puntra nos mes si un cambio cu asina tanto implicacion ta realmente beneficioso pa Aruba. Mas aun, si nos tene na cuenta cu nos reservas di divisas ta cumpli cu rekisitonan internacional, cu no ta vislumbra un risico pa devaluacion di e Florin Arubano y cu no tin deficit structural riba balansa di pago di Aruba, no tin motibo balido pa Aruba laga e florin un banda y bay dollarisa.

Nos moneda ta simbolo di nos identidad

E Florin di Aruba ta nos moneda oficial cu cual nos como Pais y nos como Arubiano ta identifica nos mes. Hunto cu nos Himno, Bandera y nos Escudo, nos Florin ta simbolo di nos identidad cu ta uni nos como Pueblo y como Pais. Na momento cu tuma e decicion politico pa dollarisa, nos ta kibra e union aki y ta atacha e identidad di nos Pueblo na un manera profundo. Pa e motibo aki tambe, si acaso Aruba haye den problema economico mes cu ta hustifica un dollarisacion, e ta hopi necesario pa nos usa nos tino y curason pa nos no bay torno na e moneda cu ta representa nos identidad y forza di nos Pais.

