Siman pasa Parlamento di Aruba a trata y a aproba e Presupuesto pa aña 2024. Durante e tratamento di e presupuesto hopi Parlamentario tabata puntra si awo cu Aruba ta recupera, ki dia Pueblo tambe por ripara y sinti e recuperacion eynan den nan cartera. Minister Maduro di Finansa a splica cu e recuperacion di e economia y finansa di Aruba despues di e pandemia ta sosode den un ciclo di recuperacion cu ta consisti di cuater fase cu ta duna nan propio señal na Pueblo. Pa por duna alivio, prome tin cu fortifica e finansa publico na nos Pais, ya cu esey ta e paso den e ciclo di recuperacion di Aruba cu ta bin prome cu por brinda alivio na Pueblo.

Prome señal: turismo creciente

E mandatario di Finansa a splica cu e prome señal di recuperacion por mira den cifra di turismo. Asina por mira tur noticia di Minister di Turismo, ATA, AHATA y AAA cu ta indica cu turismo ta creciendo y hunto cune e REVPAR ta bira mas halto y yegada di turista cu ta kibra record na nos aeropuerto.

Di dos señal: crecemento economico

Den su splicacion na Parlamento Minister Maduro a indica cu e di dos señal di recuperacion na Aruba ta bin di crecemento economico. Pronosticonan di Departamento Economico, Banco Central y Fondo Monetario Internacional IMF ta mustra un crecemento economico basa riba dos ‘digits,’ esta un crecemento economico mas halto cu 10% di nos GDP pa Aruba den aña 2023. Esaki por a wordo spera ya cu turismo ta e motor di Aruba su economia, y si turismo ta bay bon, esaki ta lora economia di nos Pais.



Di tres señal: mehoracion finansa publicoMinister Maduro a sigui splica cu e di tres señal di recuperacion, ta bira visibel ora e finansa publico di Aruba cuminsa mehora debi cu turismo ta creciente, economia ta florece y Gobierno ta aplica disciplina presupuestario. Aruba pa hopi tempo a conoce deficitnan grandi den presupuesto pa cual a traha debe grandi pa por yena e buraco aki den nos finansa publico. Na fin di aña 2017 a trece un cambio den e maneho di finansa publico na Aruba y apesar cu e pandemia a trece cune un reto mas grandi financieriamente, toch Gabinete Wever-Croes a tene su mes na un disciplina presupuestario cu awe a produci surplus den Presupuestonan 2023 y 2024 di Pais Aruba.

E di cuater señal: brinda alivio structural

Na momento cu como Pais bo ta fortifica bo finansa publico, bo por bay over na brinda alivio na Pueblo. Minister Maduro a splica Parlamento cu locual ta wordo haci na e monentonan aki ta pa fortifica e finansa publico na Aruba pa asina por traha un fundeshi fuerte pa por brinda alivio na Pueblo na un forma structural. E mandatario a splica cu pa hopi tempo na Aruba tabata tin e situacion na unda di un manera ad hoc ta brinda alivio. Tin biaha djies cu e meta pa gana eleccion y no pa duna un alivio permanente. E Minister a splica cu desde aña 2019, Gabinete Wever-Croes ta haciendo cambionan fiscal den cual ta percura pa por trece alivio na Pueblo den un forma structural y no ad hoc. E mandatario a termina su splicacion bisando: “Mehoracion den finansa publico, traha cu surplus den presupuesto, ta locual ta bay brinda espacio fiscal pa asina por duna Pueblo alivio na un forma structural den aña 2025.”