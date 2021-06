Minister Xiomara Maduro: Prijs di Pan Plus NO ta wordo regula door di Gobierno

Recientemente Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura a tuma nota di un comunicado tocante subida di prijs di Pan Plus di un panaderia door cu nan gastonan a subi. E mandatario ta clarifica cu prijs di Pan Plus NO ta wordo regula pa Gobierno. Na aña 2011 na momento cu e Gobierno di e tempo ey kier a regula prijs di pan, e panaderonan a dicidi di produci Pan Plus. Esaki ta Pan Blanco cu un extra ingrediente pa asina evita di cay den e parti di regulacion, ya cu ta unicamente e prijs di pan blanco ta wordo regula. Pa regula prijs di Pan Plus y tambe pan bruin lo mester revisa e ‘Warenwet’ cu ta stipula, entre otro, e ingredientenan pa produccion di Pan Blanco. Pa e cambio aki bira posibel Gobierno mester haya cooperacion di e panaderianan.

‘Free market’

E mandatario ta sigui informa cu Departamento di Asuntonan Economico (DEZHI) ta regula prijsnan di e productonan cu ta den e Canasta Basico, pan, webo y e productonan di higiena pa cu COVID19. Minister Xiomara Maduro ta sigui splica cu nos sistema di economia ta basa riba ‘free market’, esey ta nifica cu mercado ta liber pa competencia y e comerciante tin libertad pa stipula prijs pa su productonan. E consumidor na su banda tin e poder di compra, ya cu e por dicidi unda e ta bai cumpra, si e ta scoge pa e prijs di mas barata, miho calidad.. etc.

Informacion disponibel

Pa mas informacion tocante e prijs di e productonan cu ta wordo regula pa Gobierno y productonan den Canasta Basico, por download e APP ‘Control di Prijs’. Riba e app aki e consumidor tambe por manda un keho, si ripara cu e supermercado ta cobra un prijs mas halto pa un producto cu Gobierno ta regula prijs. Por haya informacion tambe riba e pagina di Facebook di Departamento di Asuntonan Economico y riba website www.deaci.aw.

Comments

comments