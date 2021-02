Minister Xiomara Maduro: Presupuesto 2021 di Pais Aruba ta den su proceso legislativo

Na comienso di aña Minister Maduro a splica cu Presupuesto 2021 pa Pais Aruba ta den su proceso legislativo y cu pa fin di februari ta premira cu esaki por wordo entrega na Parlamento di Aruba pa su debate y aprobacion. E concepto di e presupuesto a bay na CAFT y dia 18 di januari Minister Maduro a ricibi nan conseho. A base di esaki a haci algun cambio y a manda e concepto di presupuesto pa Raad van Advies pa nan por duna nan conseho. Despues cu e concepto di e presupuesto bin bek pa Gobierno, lo repasa e conseho di Raad van Advies y lo haci adaptacion necesario pa asina por entrega e Presupuesto di Pais Aruba pa aña 2021 na Parlamento di Aruba.

Gobierno a reaciona caba riba Conseho di CAFT

Minister Maduro ta informa cu Gobierno a reaciona dia 2 di februari cu a pasa caba riba e conseho di CAFT riba e concepto di Presupuesto 2021. Den su conseho CAFT a bin cu 13 conseho y 5 di nan a bira base pa Gobierno a haci cambio necesario, prome cu esaki a wordo manda pa Raad van Advies. E otro cambionan lo sigui despues ora cu trata Presupuesto 2021 den Parlamento, sea via Nota di Cambio of via un cambio di presupuesto. Minister Maduro ta splica cu pa locual ta trata, por ehempel, e conseho di CAFT cu e Presupuesto 2021 no tin informacion riba e Landspakket, Minister Maduro ta indica cu ta te dia 2 di februari ultimo Aruba y Hulanda a yega na un agenda di actividad necesario pa por cumpli cu e Landspakket y pesey ta te awor lo por bay bira conoci ta ki inversion of gastonan lo ta relata na e Landspakket. Una bes cu tin un miho bista di e inversion y gastonan, esakinan lo wordo incorpora den Presupuesto 2021 via un cambio di presupuesto.

Raad van Advies mester haya espacio pa brinda nan conseho

Un di e consehonan di CAFT cu no lo wordo sigui pa Gobierno, ta esun na unda cu CAFT ta pidi pa entrega e presupuesto promer cu 1 di febuari na Parlamento di Aruba pa su debate y aprobacion. Esaki pa motibo cu e conseho aki ta irealistico. Debi na e situacion di COVID19 y e trabounan necesario pa e negosacion cu Hulanda y despues pa fiha e agenda di ehecucion pa e Landspakket, e concepto di e Presupuesto pa 2021 a keda cla te fin di aña 2020. For di e momento eynan mester a tene cuenta cu CAFT mester haya 2 siman pa nan por bin cu nan conseho y despues Raad van Advies mester haya 4 siman di espacio pa nan por brinda nan conseho na Gobierno segun ley. Pues ya caba ta 6 siman cu mester warda pa haya conseho y asina mes Gobierno ta tuma menos cu 1 siman pa asina por haci tur cambio necesario. Entrega e concepto na Parlamento prome cu 1 di februari manera CAFT a conseha, di e manera aki no ta realistico y pesey Gobierno a indica cu pa fin di februari lo por entrega Presupuesto 2021 na Parlamento, despues cu e caba di haya tur conseho necesario.

