Minister Maduro a tuma nota cu tin hopi confusion y hopi pregunta pa locual ta trata e situacion financiero di Pais Aruba. Den e dianan aki particularmente tin hopi persona cu ta lesa rapportnan di CAFT of ta lesa e raportahe financiero di cada kwartaal cu Gobierno di Aruba ta publica, e uitvoeringsrapportages conoci como URK y na varios ocasion ta bira saca conclusion cu no ta cuadra cu realidad. Motibo di esaki hopi biaha ta cu finansa publico no ta un tereno financiero facil pa compronde y ta exigi conocemento special pa asina no haya malinterpreta e informacion cu ta wordo presenta pa e profesionalnan di Departamento di Finansa. Pa trece claridad y evita confusion innecesario, Gobierno a ofrece e sindicatonan pa forma un comision financiero cu ta consisti di representante financiero di e sindicatonan y expertonan financiero di Gobierno di Aruba.

Lamentablemente te awe e mayoria di e sindicatonan no a acepta e propuesta aki y tur dia cu pasa y cu rapportnan wordo malinterpreta, esaki ta crea confusion cu ta stroba e trankilidad cu Aruba mester pa por recupera. Pa e motibo aki Minister Maduro di Finansa ta urgi e sindicatonan pa na bienestar di Aruba, tuma asiento den e comision financiero y haci tur e preguntanan prome cu core saca conclusion. E mandatario ta recorda cu pa Aruba recupera ta fundamental pa sindicatonan acepta pa sinta den un comision financiero pa compronde e detayes di Aruba su situacion financiero, ya cu esaki por evita hopi discusion innecesario. Aruba ta di nos tur y Aruba mester di nos tur pa por recupera.

