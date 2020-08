Minister Xiomara Maduro: No ta asina cu Gobierno debe Serlimar 72 miyon florin

Memei di e crisis di COVID19 tin un crisis tambe den e compania sui generis Serlimar pa cual poco tempo pasa a pidi ‘surseance van betaling,’ esta un suspencion den pago di debedornan. Na e mesun momento a cuminsa circula un rapport den prensa traha pa e compania Grant Thornton den cual ta sugeri cu Gobierno lo ta debe Serlimar 72 miyon florin y e conclusion ta wordo saca cu esaki ta un di e motibonan cu Serlimar lo ta mal para financieramente. E conclusion aki ta robes, ya cu no ta asina cu Gobierno ta debe Serlimar 72 miyon florin.

Gobierno ta paga Serlimar pa su servicio

E suma di 72 miyon florin cu Grant Thorton ta yega na dje, no por wordo considera como un debe di Gobierno na Serlimar. Esaki ta e suma cu ta e diferencia entre locual Serlimar a pidi pa ofrece Gobierno su servicio y locual Gobierno a yega na un acuerdo cune via un ‘dienstverleningsovereenkomst’ DVO pa paga Serlimar pa e servicio duna. Gobierno no ta subsidia Serlimar, Gobierno ta cumpra servicio for di Serlimar. Pesey no por papia di ‘Landsbijdrage’ tampoco, sino di DVO. Pues e conclusion cu Gobierno debe Serlimar 72 miyon florin no ta cuadra cu realidad. Elo tabata mihor pa promer cu a saca conclusion pa a verifica e cifranan aki cu Minister di Finansa of cu Gobierno su Departamento di Finansa, pero manera e rapport mes ta menciona, Grant Thorton a usa solamente e informacion for di e administracion di Serlimar pa traha su rapport y no a tuma contacto cu gobierno pa verifica e sumanan.

Rapport no a wordo entrega na Gobierno

Mester remarca cu e rapport aki di investigacion financiero na Serlimar haci pa Grant Thorton, no a wordo entrega na Gobierno pa asina Gobierno por a duna un comentario oficial riba esaki. Sigur pa locual ta trata e parti den cual ta sugeri cu Gobierno debe Serlimar un suma basta substancial, un reacion y splicacion lo tabata na su lugar. Ta den prensa Minister di Finansa por a tuma nota di e rapport aki. Pasobra hasta ora cu a puntra pa e rapport aki den reunion cu e director di Serlimar, Minister di Infrastuctura y Medio Ambiente den presencia di abogado Rep como ‘bewindvoerder,’ Minister di Finansa a haya e contesta cu e rapport no por wordo duna oficialmente ya cu e ta traha solamente pa Serlimar y si mande pa otro hende lo mester paga Grant Thorton un boet.

Gobierno a bin ta cumpli cu tur pago na Serlimar

Ta bon pa informa cu Gobierno a bin ta cumpli cu tur pago na Serlimar conforme e DVO cu ta wordo firma. Pa aña 2020 esaki ta un suma di 21.6 miyon cu Gobierno ta paga Serlimar pa su servicionan. Di e suma aki, ya caba Gobierno a pasa 17.3 miyon por medio di voorschot faltando solamente 4.3 miyon pa caba di cumpli cu pago na Serlimar pa servicio den aña 2020. Recientemente Parlamento a apodera Minister di Infrastuctura y Medio Ambiente pa pone 6.5 miyon adicional di su ministerio na disposicion di Serlimar, pero e suma aki lamentablemente no por a wordo aloca den e presupuesto di e ministerio y consecuentemente pa por yega na e fondonan adicional aki, lo mester bay cambia Presupuesto di Pais Aruba pa asina por busca financiamento adicional pa e 6.5 miyon aki. Los di esaki, sigur for di Ministerio di Finansa, tur pago pendiente na Serlimar a wordo haci y no tin ningun debe habri di pago di servicio di Gobierno na Serlimar. For di e mesun informacion acomula pa Grant Thorton por mira cu den 2018 Serlimar a hasta haya 3,5 miyon extra y na 2019 a haya e 20 miyon cu nan pidi pa nan servicio. Pues di parti di Minister di Finansa Maduro, Gobierno a cumpli cabalmente cu Serlimar.

