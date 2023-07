Recientemente Minister Maduro di Finansa tabata presente na e ceremonia di entrega di diploma di propedeuse di e Facultad Financiero Economico di Universidad di Aruba (FEF) pa hiba palabra na e ocasion special aki pa e studiantenan cu a caba nan promer aña di estudio cu exito.

Den su discurso Minister Maduro a reconoce e dedicacion y perseverancia cu cada un di e studiantenan a demostra pa completa cu exito nan prome aña di estudio, cu ta e fundeshi den nan biahe academico. “E inicio exitoso aki ta un testimonio di e capacidad di e studiantenan pa siña, adapta, persevera y supera retonan. Nos ta celebra e conocimiento cu a wordo adkiri y tambe e resiliencia cu a wordo demostra. E nochinan laat di estudio, e examennan intenso y investigacionnan di un cantidad di proyectonan, e debatenan intelectual, cada reto supera, cada adversidad conkista, a converti cada studiante den e academiconan prometedor cu cada uno ta awe. E sacrificionan haci, e fiestanan cu mester a perde, tur ta bale la pena. Manera Benjamin Franklin a yega di bisa: “Un inversion den conocimiento, semper ta pagabo cu e miho interes,” tabata palabranan di Minister Maduro pa reconoce e esfuerso haci pa cada studiante pa logra nan meta.

“E dia di awe, no solamente nos ta felicita boso nan, pero nos ta celebra cu boso, pasobra boso no ta solamente ta studiantenan di contabilidad, finansa y mercadeo, pero arkitectonan di futuro, e lidernan di mañan, e portadonan di speransa, encarnacion di progreso y precedornan di un mañan mas briyante. Brasa e futuro y corda cu esaki ta e comienso. Boso ta e creadornan di boso mes destino. Soña den grandi, aspira halto y traha duro y sigui haci nos tur orguyoso di boso. E ta un biahe cu ta spera boso y mi ta emociona di mira unda e ta hiba boso. Corda cu Collin Powell a yega di bisa: “Un soño no ta bira realidad pa medio di arte di magia, pero e ta exigi sudor, determinacion y trabao duro”. Aruba mester di boso y ta conta cu boso. Awe nos no ta celebra un final, sino nos ta anima boso pa un comienso emocionante. Sigui haci nos orguyoso. Masha pabien na cada un di boso, na boso docentenan y famia y hopi exito den boso estudio,” tabata e palabranan cu cual Minister Maduro kier a inspira, motiva y felicita tur hoben cu a finalisa nan promer aña na FEF exitosamente.