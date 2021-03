Minister Xiomara Maduro: IMF ta reconoce cu Gobierno di Aruba a actua lihe y cu a yuda pa scapa bida di hende y comercio den e pandemia aki

Dia 8 di maart 2021, IMF a publica e resultado di nan Article IV mission cual ta e evaluacion financiero y economico di Aruba. Den e rapport aki nos por lesa con IMF ta reconoce cu Gobierno di Aruba a actua lihe y cu esaki a yuda pa scapa bida di hende y comercio na Aruba durante e pandemia di COVID19.

Mas di 450 miyon florin a bay na yudansa financiero den aña 2020

E prome caso di COVID19 a presenta dia 13 di maart y pa dia 15 di maart, Gobierno mester a tuma e medida di lockdown na nos Pais pa sigura nos salubridad. E medida aki di precuacion a trece cune un sla economico grandi y pesey di biaha Gabinete Wever-Croes a brinda Fase na april 2020, Alivio Fiscal na april 2020, Sosten Financiero pa kwartaal pa negoshi chikito y mediano na april 2020 y Subsidio di Salario na mei 2020. E actuacion lihe aki a yuda esnan cu a perde nan entrada por completo y a yuda comercio tene cupo di trabou. Si Gobierno no a actua liher, e consecuencia lo tabata hopi devastador pa comercio. Den aña 2020, por ehempel, ta mas di 300 miyon a bay pa yuda comercio pa asina por a mantene Aruba su economia. Pa scapa bida di hende Gobierno a percura tambe pa e sistema di seguridad social cual ta e fondonan di AZV y SVB keda intacto door di cubri e deficitnan cu a presenta a causa di e pandemia. Mester bisa cu na tur sosten pa e pandemia aki, Gobierno a percura yuda cu mas di 450 miyon florin den diferente sosten financiero pa asina por a mitiga e efecto di e crisis riba economia di nos Pais y salud di nos Pueblo.

IMF ta reconoce e esfuerso grandi di Gobierno

Tur e esfuerso grandi aki di Gabinete Wever-Croes pa mantene e sistema di seguridad social y economico di nos Pais durante e pandemia aki, a wordo reconoci tambe pa IMF. Frasenan cu IMF a usa den su rapport pa acentua e trabou diligente haci pa Gobierno di Aruba, ta por ehempel, ‘the government acted swiftly,’ y ‘COVID19 related measures where instrumental to contain the fall in income,’

IMF ta aplaudi cu Gobierno ta keda brinda yudansa

E fondo monetario ta aplaudi tambe cu Gobierno ta sigui cu e yudansa aki den aña 2021. Asina nos por lesa e frase den e rapport, ‘the decision to extend fiscal support in 2021 is appropriate.’ Den Presupuesto 2021 cu pronto ta keda trata pa Parlamento, tin un suma di 458 miyon florin presupuesta pa Gobierno por keda brinda e sosten aki cu ta necesario pa Aruba por recupera su economia.

