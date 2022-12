Dialuna mainta, Minister Maduro di Cultura tabata presente na e evento organisa pa Representacion di Hulanda na Aruba (VNO) den cuadro di e disculpa cu Premier Mark Rutte a duna den nomber di Estado Hulandes pa e historia di Sclavitud den e Paisnan den Reino Hulandes y Surnam. Via un transmision en bibo for di Arhivo Nacional na Hulanda, Minister Rutte a acepta, reconoce y ofrece disculpa pa e envolvimento di Estado Hulandes den e negoshi di sclavitud. Na Aruba, VNO a extende un invitacion na tur persona cu ta ‘nazaten’ di catibo na Aruba, mandatarionan, Parlamentarionan y tur otro instancia of persona interesa pa presencia e discurso di Premier Rutte cu despues a wordo sigui pa un discurso na Aruba pa e Secretario di Estado Eric van der Burg y un discurso di Aruba su Minister President Evelyn Wever-Croes.

Discurso Premier Mark Rutte

Den su declaracion Premier Hulandes a enfatisa cu e despensa ta simplemente e comienso di un capitulo nobo pasobra cu como Paisnan den Reino, nos no ta solamente comparti un pasado pero tambe un futuro, ‘dus zetten we vandaag een komma, geen punt.’ E Premier Hulandes a finalisa bisando cu e compromiso di Hulanda pa cu e Islanan den Reino y Surnam ta pa enfoka na caminda pa 1 di juli 2023 na unda ta crea espacio y oportunidad pa hunto cu miembro- y instancianan den comunidad riba iniciativanan cu un caracter social, cultural y educativo.

Discurso Secretario di Estado Eric van der Burg

Pa e ocasion aki, Aruba a ricibi bishita di Secretario di Estado di Husticia Eric van der Burg kende a dirigi palabra den nomber di Estado Hulandes na Aruba. Den su discurso, sr. van der Burg a conta brevemente riba e historia di sclavitud na Aruba y a reitera e punto di bista cu awo mas cu nunca e dialogo entre e Paisnan den Reino ta esencial.

Discurso Minister President Evelyn Wever-Croes

Minister President di Aruba, a comparti su reaccion riba e ponencianan di Estado Hulandes. Nos Premier a subraya cu e disculpa di Gobierno Hulandes y e reconocemento cu sclavitud tabata un crimen contra humanidad, ta un comienso. Minister Wever–Croes a enfatisa cu apesar cu un disculpa sincero semper ta bon bini, ‘een welgemeend excuus is altijd welkom,’ e no por keda na palabra so. Awo ta ora pa concretisa palabracionnan haci manera e.o. traha riba un guia con pa yega na un trayecto di restaura, recupera y reconciliacion. E ta importante pa cana e caminda aki pa motibo cu ainda tin rasgo di sclavitud den nos Pais, den Reino y su institutonan. Por ultimo, Minister Wever-Croes a termina su discurso mencionando cu e topico di sclavitud ta importante pa motibo cu nos antepasadonan merece di wordo reconoci y balora pa motibo cu nan lucha pa libertad ta refleha un caracteristica esencial di e historia di Aruba. Mescos cu nos Pueblo a lucha pa nos Status Aparte y a demostra desde 1986 cu nos ta un Pais chikito pero resiliente, apesar cu nos no por cambia historia, nos generacion tin e oportunidad unico awor pa corigi y haci lo corecto.

Een welgemeend excuus is altijd bon bini

Na opinion di Minister Maduro, dia 19 di december 2022 ta un fecha historico pa Reino Hulandes y pa Pais Aruba. Sclavitud ta un negoshi cu a trece rikesa, pero tambe hopi tristesa cu a keda acumula dentro di siglonan. E momento a yega cu despues di hopi siglo Estado Hulandes ta acepta, reconoce y ofrece disculpa pa e actonan haci contra humanidad di cual ainda despues di hopi siglo tin heridanan habri cu tin mester di sanacion. Ta importante pa nos ta consciente di kico tur a pasa, pa nos acepta cu esaki ta un parti scur di e historia comparti den Reino Hulandes y pa evita di haci e erornan aki contra humanidad cu awe ainda ta keda refleha den discriminacion y distincion. Hunto den Reino nos mester cana e caminda di sanacion y tambe reparacion pa e daño cu a wordo haci. Een welgemeend excuus is altijd bon bini.