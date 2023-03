For di Fitch Ratings a ricibi e bon noticia cu e credit rating (grado di credibilidad financiero) di Gobierno di Aruba a wordo mehora pa BB+. Esaki ta resultado di un evaluacion teni door di Fitch Ratings den luna di februari caminda a papia cu varios actor den gobierno y sector priva.

E ratings outlook, cu ta refleha e prospecto cu Fitch Ratings ta hiba pa mehoracion di e rating den futuro inmediato, a keda stabiel. Esaki reflehando e debe y tasa di interes halto. Tambe e vulnerabilidad di un solo pilar economico, esta turismo, pa shock externo.

Fitch Ratings ta duna reconocemento na Gobierno di Aruba pa e recuperacion fuerte di Aruba su economia y finansas publico despues di pandemia. Otro puntonan positivo accentua pa Fitch Ratings ta e stabilidad politico y e relacion constitucional cu Hulanda, cu a wordo comproba durante pandemia por medio di sosten di likides y donacion di vacuna.

Gobierno di Aruba, en particular Minister di Finansa y Cultura, Sra. Xiomara Maduro, kier gradici tur esnan cu di un forma of otro a coopera na e resultado aki. A pesar di e desafionan financiero grandi cu gobierno y comunidad tin su dilanti, a logra gana e confiansa di esnan cu tin di evalua credibilidad financiero di Gobierno.