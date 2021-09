Minister Xiomara Maduro di Finansa ta duna un splicacion riba cobransa di belasting y FASE

Minister di Finansa ta informa cu manera anuncia desde inicio, FASE ta un yudansa di emergencia. E mandatario ta splica cu ora cu a bin cu FASE e meta tabata pa yuda di biaha pa hendenan no mester a keda sin un entrada y pasa hamber. Na e momento ey no a bay pensa riba ki belasting bo mester bay paga, pero mas bien con Gobierno di Aruba lo por yuda y evita caos.

E situacion ta asina cu awo manera tur aña ta yega momento cu e clase trahador mester haci aangifte riba e entradanan cu nan tabata tin den e aña. FASE tambe ta un forma di entrada y esaki mester wordo menciona. Dado caso cu ta FASE so e trahado a ricibi, claramente e suma lo keda bou di e belastingvrije voet y pa esaki lo no mester paga belasting. Mester menciona cu Minister di Finansa Xiomara Maduro a pidi Departamento di Impuesto (DIMP) pa calcula e impacto di e parti di locual ta e primanan social cu e clase trahador lo mester bay paga, pa evalua si esaki ta un gasto cu Gobierno mes lo por cubri pa e clase trahador cu no lo por cubri esaki.

E mandatario ta sigui trece dilanti cu nos no mester lubida cu FASE, ta un entrada cu a wordo crea di emergencia y pesey no ta tur detaye por a wordo decifra y splica prome cu a brinda e yudansa di emergencia aki pa esnan cu a perde trabao of bay atras den entrada debi na e pandemia di Covid19. E situacion di emergencia a pone cu Gobierno mester a tuma decision y no por a tarda of no duna FASE pasobra asina lo por a conduci cu un grupo grandi di famia lo a keda sin tin un entrada y tur consecuencia cu esaki ta trece cune. Minister Xiomara Maduro di Finansa a informa cu e ta keda pendiente pa ricibi e calculacion di Departamento di Impuesto y cu asina cu tin un decision riba e parti di e primanan, lo brinda e informacion aki na publico.

Comments

comments